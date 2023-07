Vooruitblik GP Oostenrijk: Verstappen hoeft alleen Ferrari te verslaan

In een weekend dat al uiterst succesvol verloopt voor Max Verstappen wacht zondag de laatste opgave: het winnen van de Grand Prix van Oostenrijk. Dat lukte de Nederlander een jaar geleden niet, ondanks tribunes vol Oranjefans. Zondag is Ferrari opnieuw het enige gevaar.

Dat gevaar is wel relatief. De Ferrari-coureurs geven als eerste toe dat het gat naar Red Bull nog groot is, ondanks een auto die sinds de Grand Prix van Canada beduidend beter presteert. Verstappen rekende al af met Charles Leclerc, Carlos Sainz en al zijn andere concurrenten in de beide kwalificaties, de sprintrace en, voor de vorm, ook in de enige vrije training. Vanaf pole mag de WK-leider proberen om er het perfecte weekend van te maken.

Dat de Ferrari-coureurs om Verstappen heen staan, danken ze vooral aan Sergio Pérez, die het vrijdag in de kwalificatie voor elkaar kreeg om voor de vierde keer op rij buiten de top tien te vallen.

De coureurs hebben het lastig met de baanlimieten in Oostenrijk. Pérez zag drie ronden geschrapt worden en start deze keer als vijftiende. In de sprintrace zaterdag mocht hij wel naast Verstappen beginnen, die na wat schermutselingen in de openingsronde vakkundig afrekende met zijn teamgenoot.

Racetempo nog onbekend in sprintraceweekend

Mercedes komt tot dusver niet goed voor de dag in Oostenrijk, een circuit dat de auto van Lewis Hamilton en George Russell duidelijk niet zo goed ligt. Dan praten we wel over de snelheid over één ronde, want wat de Mercedes op racetempo kan is onbekend.

Dat geldt voor alle auto's. De enige vrije training op vrijdag gaf weinig inzicht in de racesimulaties. Normaal gesproken is een sprintrace op zaterdag al een soort generale repetitie die genoeg inzicht geeft in de verhoudingen, maar die begon zaterdag op een natte baan. Zondag is de kans op regen klein en op een droge baan zijn de verhoudingen waarschijnlijk weer anders.

Ook Ferrari tast bijvoorbeeld nog in het duister over hun racetempo, wat eveneens geldt voor Lando Norris. De Brit gooit al het hele weekend hoge ogen met zijn verbeterde McLaren. De vraag is of hij in de race zondag bijvoorbeeld de vlak achter hem startende Hamilton kan afhouden, of kan vechten met de Ferrari's. In de natte sprintrace deed Norris dat uitstekend tegen Leclerc.

Tweestopper met harde en medium banden

De strategie speelt hierin een grote rol. Pirelli schrijft louter het gebruik van de mediums en harde banden voor. De mogelijke tweestoppers zijn medium-hard-medium of medium-hard-hard.

Er is ook een eenstopper mogelijk met een start op medium en dan rond ronde 27 à 37 een wissel naar hard. De coureurs van Red Bull, Ferrari en Mercedes hebben allemaal nog maar één set harde banden over, dus die zijn strategisch minder flexibel. Twee coureurs hebben nog een nieuwe set soft, die van pas kan komen bij een late safetycar: Russell en Zhou Guanyu.

Zondag belooft in Spielberg een betere dag te worden dan de natte zaterdag. Er is een kans van 20 procent op regen, maar normaal gesproken is het zonnig met wat wolken. Met een temperatuur van rond de 24 graden wordt het voor de vele Oranjefans aangenaam op de tribunes. De paraplu's en poncho's kunnen weg, de zonnebrillen en zonnebrand mogen weer tevoorschijn komen.

De Grand Prix van Oostenrijk begint om 15.00 uur. Een kwartier voor de race wordt er een minuut stilte gehouden voor Dilano van 't Hoff. De achttienjarige Nederlandse coureur kwam zaterdag bij een tragisch ongeval om het leven op het circuit van Spa-Francorchamps.

