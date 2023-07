De Vries kan weinig uitrichten in sprintrace: 'We komen tekort dit weekend'

Nyck de Vries worstelt dit weekend in Oostenrijk met een matige AlphaTauri, waardoor zeker de sprintrace op de Red Bull Ring voor de Nederlander moeizaam verliep. De top tien is ver uit zicht.

"Het begint van de kwalificatie voor de sprint was nog goed. Toen voelde de auto beter dan gisteren", blikte De Vries na afloop terug. In de Sprint Shootout, de kwalificatie voor de sprintrace, kwam hij tot de veertiende tijd, wat volgens hem beter had gekund.

"Aan het einde had ik veel pech. Er was veel verkeer op de baan richting de laatste bocht. Daardoor ontstond er lichte chaos en kon ik geen laatste poging meer doen om Q3 te halen", legde De Vries uit.

De sprintrace zelf begon onder natte omstandigheden, wat de coureurs de nodige problemen opleverde. "Niemand had nog op intermediates gereden dit weekend, dus dat waren nieuwe omstandigheden."

'Kwam vast te zitten achter Sargeant'

De Vries had een matige start. "Ik had veel wielspin. Daarna raakten mijn banden al snel oververhit in de race. We hadden misschien een ronde eerder moeten stoppen voor slicks."

Eenmaal op slicks ging het qua tempo beter voor De Vries. "Ik had het gevoel dat ik de snelheid had, maar ik kwam vast te zitten achter de Williams van Logan Sargeant. Die was heel snel op de rechte stukken", verklaarde de AlphaTauri-coureur, die uiteindelijk achttiende werd.

Volgens De Vries heeft zijn team er alles aan gedaan om het maximale eruit te halen. "Maar onder de streep hebben we gewoon de snelheid niet en is het niet genoeg."

Tsunoda heeft dezelfde problemen

Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda klaagde over een gebrek aan topsnelheid. "Er was niet veel meer dat ik kon doen vandaag. We zijn vooral langzaam op de rechte stukken."

De Japanner stelde dat de snelheid op intermediates er wel is op een natte baan. "Maar als het half nat, half droog is, hebben we het lastig en zijn we gewoon langzaam. Op andere circuits hebben we daar ook last van."

Terwijl De Vries de Grand Prix zondag als laatste start, mag Tsunoda vanaf de zestiende plaats beginnen. "Het veld zit dicht bij elkaar. Dus als we perfect zijn weet je nooit wat er kan gebeuren."