Norris verklaart terugval in openingsronde sprintrace: 'Auto wilde even niet'

Lando Norris leek in de openingsronde van de sprintrace zaterdag in Oostenrijk een aanval op de knokkende Red Bulls in te zetten, tot hij opeens veel plaatsen verloor. Dat kwam volgens de Brit door een hapering in zijn McLaren.

"De auto sloeg in anti-stall", legde Norris na afloop uit. Anti-stall is een modus waarmee de auto zelf de koppeling intrekt om ervoor te zorgen dat de motor niet afslaat. "Dus ik stond daar te gassen, maar er gebeurde niks."

Terwijl de als derde gestarte Norris niet vooruitkwam, gingen veel coureurs hem voorbij. "Het had niets te maken met de knokkende Red Bulls voor me, maar ik kwam gewoon niet vooruit. Dat kostte me alles. Ik weet ook niet waarom het gebeurde."

Norris ging naar eigen zeggen prima door de derde bocht heen toen het noodlot toesloeg. "Ik kwam juist dicht bij de Red Bulls en toen sprong de auto dus eigenlijk in zijn neutraal. Dus ik stond daar 'vroem vroem' en iedereen ging erlangs."

1:23 Afspelen knop Bekijk hier de start van de sprintrace in Oostenrijk

'Sta achter onze beslissing om buiten te blijven'

De McLaren-coureur viel terug naar de negende plaats. Dat was ook de plek waarop hij finishte, na veel felle gevechten met vooral Ferrari-coureur Charles Leclerc. De keuze om wel of niet te wisselen naar slicks was een lastige. Norris bleef uiteindelijk buiten en werd op het laatste moment nog ingehaald door Nico Hülkenberg.

"Pas in de laatste ronde kwamen die jongens op slicks er weer bij, dus het was een lastig besluit", blikte Norris terug. "Het kon twee kanten op: of je bent de held of je lijkt een idioot. Ik sta nog steeds achter onze beslissing om buiten te blijven."

Zondag mag Norris het in de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw proberen. Dan begint hij met de dit weekend flink verbeterde McLaren vanaf de vierde startplaats.