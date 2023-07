Verstappen en Pérez praten na over felle openingsronde: 'Ik zag Max niet'

Winnaar Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez hadden het zaterdag flink met elkaar aan de stok in de openingsronde van de sprintrace in Oostenrijk. Over de boordradio uitten de Red Bull-coureurs hun ongenoegen, maar na de race was er na een praatje wederzijds begrip.

"Het is allemaal goed. We hebben het er net over gehad", reageerde Pérez na de conversatie met Verstappen. Die was tijdens de openingsronde vooral boos omdat Pérez hem in de flauwe knik na de eerste bocht op het gras drukte. "Het gras was erg glad, dus ik raakte bijna de controle kwijt."

Pérez had even daarvoor de leiding overgenomen in de eerste bocht, waar Verstappen weer beter uitkwam. De WK-leider ging in de aanval en zette zijn Red Bull naast de zusterauto.

Op dat moment stuurde Pérez naar rechts. "Ik had echt een slechte eerste bocht en wilde mijn positie beschermen, maar ik zag Max niet", verklaarde de Mexicaan. "Toen ik me realiseerde dat hij daar zat, stuurde ik meteen terug en gaf ik hem de plek terug. Hoewel we als eerste en twee reden, was het zicht erg slecht."

'Ik weet niet wat er dan gebeurt'

Verstappen sloeg bij de volgende remzone in bocht 3 terug en duwde Pérez daarna flink naar buiten. Een bocht later moest hij nog eens verdedigen tegen een aanval van zijn teammaat. Daarvan profiteerde Nico Hülkenberg, die de tweede plaats van Pérez overnam.

"Op zo'n moment weet ik niet wat er gebeurt en waarom", zei Verstappen later over zijn reactie op de baan. "Maar na de race hebben we erover gepraat en nu is alles weer goed. We hoeven hier geen groot verhaal van te maken."

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde tegenover Sky Sports op het moment: "Ze hebben erover gepraat. Ik denk dat 'Checo' Max even niet zag. De regels zijn simpel: race hard, maar geef elkaar de ruimte. In bocht 1 en 3 ging dat prima, maar op dat stukje ertussenin even niet."