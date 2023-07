Verstappen wint ook natte sprintrace in Oostenrijk met overmacht

Max Verstappen heeft zaterdag de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander hield op de natte baan zijn teamgenoot Sergio Pérez (tweede) ruim achter zich. Carlos Sainz completeerde de top drie, terwijl Nyck de Vries als zeventiende finishte.

De 25-jarige Verstappen zette met zijn zege in Oostenrijk een dominant seizoen voort en breidde bovendien zijn voorsprong op Pérez in de WK-stand met twee punten uit. De Limburger heeft bij het ingaan van de hoofdrace van zondag 71 punten meer dan de Mexicaan (203 om 132).

Verstappen vertrok van poleposition op de Red Bull Ring, maar de tweevoudig wereldkampioen werd in de eerste bocht ingehaald door de als tweede gestarte Pérez. Bij die inhaalactie kwam Verstappen deels buiten de baan terecht, waarover hij direct zijn beklag deed via de boordradio.

Verstappen had enkele honderden meters nodig om Pérez weer in te halen. Bij het ingaan van de derde bocht stak de Limburger zijn teamgenoot voorbij en kwam de Mexicaan ditmaal wijd de bocht uit. Pérez raakte bij die actie zijn tweede plek kwijt aan Nico Hülkenberg, maar haalde de Duitser later in de race weer in.