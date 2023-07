Verstappen pakt in Oostenrijk ook pole voor sprintrace, De Vries veertiende

Delen via E-mail

Max Verstappen heeft zaterdag poleposition veroverd voor de sprintrace in Oostenrijk. De Nederlander bleef Sergio Pérez (tweede) en Lando Norris (derde) ruim voor. Nyck de Vries beleefde ook een sterke kwalificatie op de Red Bull Ring en eindigde als veertiende.

De 25-jarige Verstappen, die vrijdag in de kwalificatie voor de hoofdrace ook al pole pakte, was met 1.04,440 een halve seconde sneller dan teamgenoot Pérez. McLaren-coureur Norris was acht honderdsten trager dan Pérez, die vrijdag nog teleurstelde met de vijftiende plek.