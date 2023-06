Leclerc had niet verwacht zo dicht bij Red Bull te zitten: 'Goede stap vooruit'

Charles Leclerc is meer dan tevreden na zijn tweede plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Ferrari-coureur had verwacht dat het gat met Max Verstappen groter zou zijn.

"Het voelt goed om eindelijk een goede kwalificatie te hebben en om terug te zijn op de voorste rij", zei Leclerc. De Monegask gaf slechts 48 duizendsten toe op de tweevoudig wereldkampioen.

"We hadden niet verwacht zo dicht bij Red Bull te zitten, dus dat is een goede stap vooruit." Ferrari is het hele seizoen al zoekende en zit al bijna een jaar zonder zege. In Oostenrijk kwam het Italiaanse team weer met updates aan de auto.

"Ik wil de mensen uit de fabriek bedanken", zei de 25-jarige Leclerc. "Het werk dat zij de afgelopen weken hebben gedaan om, eerder dan gepland, met updates te komen is echt heel indrukwekkend. Dat heeft ons vandaag geholpen."

Ook Carlos Sainz kijkt met een goed gevoel terug op de kwalificatie. De Spanjaard eindigde achter zijn teamgenoot op de derde plek. "De auto voelde de hele dag goed aan en ik was snel vanaf het begin. Dat is altijd een goed teken. We hebben echt vooruitgang geboekt en onszelf in een goede positie gezet voor zondag."

2:11 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen pakt in Oostenrijk vierde pole op rij

'Race wordt moeilijk'

Ondanks de geslaagde kwalificatie rekenen de Ferrari-coureurs zich nog niet rijk. "We moeten dit nu bevestigen in de races", zei Leclerc. "Maar dat gaat moeilijk worden, want Red Bull is nu sneller in de races. In Montreal was ons tempo goed, maar we moeten nu focussen op consistentie."

Tijdens de Grand Prix van Canada van twee weken geleden startten Leclerc en Sainz vanaf de tiende en elfde plaats, maar knokten ze zich aardig terug. De coureurs eindigden als vierde en vijfde.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur. De zaterdag in Spielberg staat helemaal in het teken van de sprintrace, die om 16.30 uur begint. Om 12.00 uur staat de kwalificatie voor de sprintrace op het programma.