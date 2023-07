Red Bull-baas Horner baalt van tegenvallende Pérez: 'Het is enorm frustrerend'

Delen via E-mail

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner baalde vrijdag in Spielberg van wederom een teleurstellende kwalificatie van Sergio Pérez. De Brit zag dat de Mexicaan voor de vierde keer op rij Q3 niet haalde.

"Hij heeft een auto die makkelijk op de eerste of tweede startrij zou moeten staan", zei Horner in de paddock van de Red Bull Ring, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat.

"Hij raakte één keer zijn tijd kwijt en toen een tweede keer. We zeiden nog: 'Checo, zorg dat je binnen de witte lijn blijft'. Maar hij kreeg een derde slag om zijn oren en ditmaal was hij uit."

Pérez raakte net als veel andere coureurs zijn tijd kwijt omdat hij de tracklimits overschreed. Tijdens de tweede kwalificatiesessie overkwam hem dat zelfs drie keer, waardoor hij naast een plaats in de top tien greep.

Horner zag wel dat Pérez tot dat moment een sterke kwalificatie reed. "Dat maakt het ook zo frustrerend. Hij had er gewoon echt bij kunnen staan, maar opnieuw lukt het hem niet. We slaan de bladzijde weer om. We hopen dat hij een goede race kan rijden."