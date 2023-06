Q2 halen zat er volgens als laatste startende De Vries sowieso niet in

Nyck de Vries stelde vrijdag op de Oostenrijkse Red Bull Ring teleur door zich als laatste te kwalificeren voor de race van zondag. De Nederlander maakte een kleine fout, maar denkt dat Q2 halen er sowieso niet in zat.

"We waren niet snel genoeg vandaag, zeker toen de kwalificatie vorderde. Het voelde alsof ik langzamer werd", blikte De Vries terug op de sessie waarin hij als laatste eindigde.

De Friese coureur kon zijn twintigste tijd verklaren. "In mijn laatste poging maakte ik een fout in bocht 1, waardoor ik twee tienden verloor. Anders had ik iets meer in de mix gezeten. Maar desondanks denk ik niet dat we snel genoeg waren om Q2 te halen."

Na kritieken van Red Bull-topman Helmut Marko en teambaas Franz Tost staat de druk er vol op voor De Vries, die zaterdag een kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf rijdt. "Dat wordt een andere dag, waarschijnlijk ook onder andere omstandigheden. Dan krijg ik weer een nieuwe kans om te maximaliseren", blikte hij vooruit.

Gefrustreerde Tsunoda dacht Q2 wel te kunnen halen

Teamgenoot Yuki Tsunoda was twee tienden sneller dan De Vries en kwalificeerde zich daarmee als zestiende. De Japanner is allesbehalve tevreden met die tijd. "Ik ben heel gefrustreerd, want ik kon niet alles er uit halen wat erin zat door verkeer voor m'n neus."

Volgens Tsunoda zat Q2 er wel degelijk in. "Ik was bezig met een goede ronde. Het veld zit dicht bij elkaar dus er was echt wel wat mogelijk, dus dat is zonde. Morgen ga ik er weer vol voor in de sprintkwalificatie. Er komt regen, dus daar moeten we op voorbereid zijn."