Hoewel Verstappen blij was met zijn poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk, hield de Nederlander een nare bijsmaak over aan de kwalificatie. De tweevoudig wereldkampioen had net als veel andere coureurs last van tracklimits op de Red Bull Ring.

"Ik hield behoorlijk wat marge om er maar zeker van te zijn dat ik de tracklimits niet zou overschrijden, maar alsnog ging ik er soms overheen", zei Verstappen vrijdag na afloop van de kwalificatie op een persconferentie. "De marges zijn heel klein. Dit is qua tracklimits een van de slechtste circuits."

De 25-jarige Verstappen, wiens team een thuisrace rijdt, was opvallend uitgesproken na het behalen van zijn 26e poleposition in de koningsklasse. Liefst 41 rondetijden werden door de FIA geschrapt omdat coureurs met alle vier de banden volledig over de witte lijn waren gegaan.

"Tegen het eind van de ronde worden de banden heel heet, waardoor je ook niet meer de optimale grip hebt. Het is ontzettend moeilijk om te zien hoeveel marge je precies hebt, waardoor het heel makkelijk is om over de witte lijn te gaan", vervolgde Verstappen.

"Het zag er heel dom uit vandaag. We leken wel amateurs met al die rondes die werden gedeletet. We hebben het er in de rijdersbriefing ook over gehad. Als de marges zo klein zijn, is het haast niet te beoordelen of de tracklimits wel of niet overschreden zijn. Het was geen reclame voor de sport vandaag. De mensen zullen vast zeggen 'zorg maar gewoon dat je binnen de witte lijnen blijft', maar zo simpel is het niet."

Ook Max Verstappen raakte zijn rondetijd kwijt omdat hij met al zijn wielen over de witte lijn ging. Foto: Getty Images

Pérez start na overschrijden tracklimits als vijftiende

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez was het grootste slachtoffer van de tracklimits. In Q2 werden drie rondetijden van de Mexicaan geschrapt, waardoor hij genoegen moest nemen met de vijftiende plek. Het was de vierde kwalificatie op rij waarin Pérez Q3 niet haalde.

Verstappen kreeg op de persconferentie bijval van Ferrari-coureurs Charles Leclerc (tweede) en Carlos Sainz. "Het is ongelooflijk lastig hier. Met name in bocht tien, want daar duik je als het ware naar beneden en is het voor ons vrijwel onmogelijk om te beoordelen hoeveel marge we nog over hebben", zei Leclerc.

Volgens Sainz is een mogelijke oplossing dat het structuur van het asfalt wordt aangepast. "We voelen het niet als we op de witte lijn rijden. Misschien kan daar iets aan gedaan worden."

Verstappen heeft niet echt oplossing

Verstappen filosofeerde hardop over oplossingen om het overschrijden van de tracklimits tegen te gaan. "Want er moet iets gebeuren. We rijden niet met opzet over die witte lijn heen en we zijn ook geen idioten", zei hij.

"De oplossing is niet eenvoudig. We delen deze baan met de MotoGP en zij hebben liever iets anders dan dat wij graag zien. Voor ons zou het ideaal zijn om er gewoon gravel naast te leggen, maar dat kan in de MotoGP weer niet."

"Het aanpassen van gravel naar asfalt kost het circuit weer geld. Op sommige circuits hebben we geëxperimenteerd met een bredere witte lijn. Misschien kan daar nog een keer naar gekeken worden."

De FIA benadrukte kort na de persconferentie samen met de coureurs naar een oplossing te zoeken. "Ook wij zouden het liefst overal gravel inzetten, maar dat is niet ideaal voor andere raceklassen", aldus de autosportfederatie.