Verstappen baalt ondanks pole van tracklimits in Spielberg: 'Het was overleven'

Hoewel Max Verstappen vrijdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk op superieure wijze naar poleposition reed, had de wereldkampioen van Red Bull Racing gemengde gevoelens. Hij was niet blij met de tracklimits.

Verstappen worstelde er net als veel andere coureurs mee om binnen de witte lijnen te blijven op de Red Bull Ring. In zowel Q1 als Q2 van de kwalificatie werd hem zijn tijd afgenomen; desondanks was hij telkens de snelste.

"Het is hier heel lastig vanwege de tracklimits. We kunnen daar weinig aan doen. Op hoge snelheid en met al die snelle bochten is het moeilijk om binnen de witte lijnen te blijven", zei Verstappen direct na de kwalificatie.

"Je zag het bij veel coureurs en ook bij mij. Het was overleven. Het ging een klein beetje ten koste van het plezier, maar we konden alsnog genoeg rondes rijden. Ik ben blij met pole, maar we hebben nog een lang weekend voor de boeg."

'Morgen zal weer heel anders zijn'

In Oostenrijk ziet de zaterdag er anders uit dan normaal. Via een zogeheten sprintshoot-out wordt er gekwalificeerd voor de sprintrace van later op de dag. De kwalificatie van vrijdag was voor de race van zondag.

"Het wordt weer een ander weekend dan normaal, maar voor nu zijn we blij met vandaag", zei Verstappen. "Morgen zal het weer heel anders zijn. De auto is in ieder geval snel. Dat is het belangrijkste voor nu."