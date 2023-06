Superieure Verstappen pakt poleposition voor GP Oostenrijk, De Vries laatste

Max Verstappen heeft vrijdag poleposition veroverd voor de Grand Prix van Oostenrijk. De tweevoudig wereldkampioen bleef Charles Leclerc (tweede) en Carlos Sainz (derde) voor. Nyck de Vries eindigde als laatste op de Red Bull Ring.

De 25-jarige Verstappen was in alle kwalificatiesessies het snelst en ook in de enige vrije training van het weekend eindigde hij bovenaan. De Nederlander ging de Red Bull Ring rond in 1.04,391. Daarmee was hij op het korte circuit een halve tiende rapper dan Leclerc en bijna twee tienden sneller dan Sainz.

De Vries, die door tegenvallende prestaties stevig onder druk staat, kon opnieuw niet overtuigen. De AlphaTauri-coureur was in Q1 slechts acht tienden langzamer dan de snelste tijd van Verstappen, maar niettemin eindigde hij als laatste. De Vries' teamgenoot Yuki Tsunoda slaagde er ook niet in om Q2 te halen, al deed hij het op de zestiende plek wel iets beter.

Ook voor Sergio Pérez eindigde de kwalificatie in een grote teleurstelling. De Mexicaan, die donderdag de mediadag moest overslaan omdat hij ziek was, raakte twee keer zijn tijd kwijt voor het overschrijden van de tracklimits en eindigde als vijftiende. Het was de vierde kwalificatie op rij waarin Pérez Q3 niet haalde.

Bottas zorgt voor rode vlag in Spielberg

Valtteri Bottas zorgde halverwege Q1 voor de enige rode vlag van de sessie. De Fin ging in de rondte in de eerste bocht en liet zijn auto afslaan. Daardoor moet de Alfa Romeo-coureur als laatste aan de race van zondag beginnen.

WK-leider Verstappen hoopt dit weekend zijn voorsprong op nummer twee uit te breiden. De Limburger heeft bij het ingaan van de sprintrace 69 punten voorsprong op nummer twee Pérez (195 om 126 punten).

De Grand Prix van Oostenrijk, die dit weekend door zo'n zeventigduizend Nederlanders wordt bezocht, begint zondag zondag om 15.00 uur. De zaterdag in Spielberg staat helemaal in het teken van de sprintrace, die om 16.30 uur begint. Om 12.00 uur staat de kwalificatie voor de sprintrace op het programma.