AlphaTauri-teambaas erkent: 'We hadden meer van Nyck de Vries verwacht'

AlphaTauri-teambaas Franz Tost had in de eerste acht races van het seizoen meer van Nyck de Vries verwacht. De Nederlander is in zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse nog altijd puntloos.

"Natuurlijk hadden we meer van Nyck verwacht", zei Tost vrijdag op een persconferentie in het Oostenrijkse Spielberg. "Dat lijkt me logisch, want hij heeft nog steeds geen punten. Tegelijkertijd is het nu misschien wel lastiger dan ooit voor een rookie om gewend te raken aan de Formule 1."

De 28-jarige De Vries beleeft een zeer moeilijk eerste seizoen in de Formule 1. De coureur uit Sneek viel dit seizoen voornamelijk in negatieve zin op en is steevast langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Mede daardoor neemt de druk op De Vries steeds verder toe. Red Bull-topman Helmut Marko twijfelde een paar dagen geleden nog openlijk aan de capaciteiten van zijn pupil door zich in een podcast hardop af te vragen of hij De Vries wel had moeten contracteren.

Op de persconferentie deed Tost weinig moeite om De Vries uit de wind te houden. "Het is niet één gebied waar hij tekortkomt, eigenlijk is het overal een beetje", vervolgde de Oostenrijker.

"Het remmen kan beter, maar ook bij het insturen van de bochten valt er nog wat te winnen. Als je in iedere bocht een paar honderdsten verliest, is dat over een hele ronde een aantal tienden."

'Ben benieuwd wat hij in de komende vier races kan laten zien'

Tost wil De Vries nog wel wat tijd geven, al is het de vraag hoeveel tijd nog. Red Bull heeft een reputatie als het gaat om het voortijdig inwisselen van coureurs.

Bovendien heeft de renstal met de ervaren Daniel Ricciardo en het talent Liam Lawson al enkele potentiële vervangers in huis. Ook IndyCar-kampioen Álex Palou wordt de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met het stoeltje van De Vries.

"Ik ben heel benieuwd wat hij in de komende vier races kan doen", vervolgde Tost, die na Oostenrijk met het Formule 1-circus afreist naar Groot-Brittannië (Silverstone), Hongarije (Boedapest) en België (Spa-Francorchamps).

"Dat zijn circuits waarop hij gereden heeft en in andere klassen succesvol is geweest. Het kost tijd om te wennen aan de Formule 1. Hopelijk kan hij vanaf nu progressie gaan boeken. We gaan ervan uit dat het goed komt."