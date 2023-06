Verstappen op de valreep de snelste in enige training GP Oostenrijk

Max Verstappen heeft vrijdag in de enige vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd geklokt. De WK-leider troefde in zijn laatste poging de beide Ferrari-coureurs af en deed dat bovendien op de mediumbanden. Dat was een strategische keuze van Red Bull.

Het Grand Prix weekend in Oostenrijk is een sprintrace, dus er zijn twee kwalificatietrainingen. Toch beschikken alle coureurs maar over acht setjes softbanden. Die hield Verstappen achter de hand, terwijl de concurrentie er wel een setje tegenaan gooide in de training. De Nederlander was met een 1.05,742 desondanks twee tienden sneller dan Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Omdat het uurtje op de vrijdag het enige moment was waarin de coureurs aan hun afstelling konden werken, werd alles wat normaal in drie trainingen gebeurt nu in één sessie gepropt. De meeste coureurs begonnen met racesimulaties op de harde of mediumbanden en sloten af met een kwalificatiesimulatie op soft.

Lewis Hamilton kwam aardig voor de dag op de harde banden, maar moest een halve seconde toegeven op Verstappen in zijn enige serieuze snelle ronde. Ook Sergio Pérez, hersteld van gezondheidsklachten, kwam niet in de buurt van zijn teamgenoot en was ruim een halve seconde langzamer. De Mexicaan deed dat eveneens op de mediumbanden.

1:12 Afspelen knop Verstappen zet snelste tijd neer in vrije training GP Oostenrijk

De Vries klokt zestiende tijd

Nyck de Vries klokte de zestiende tijd, waarmee hij nipt langzamer was dan teamgenoot Yuki Tsunoda. De Nederlander liet onder andere de beide Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly achter zich, omdat die geen kwalificatiesimulatie deden. Dat gold ook voor Lando Norris, die zich in zijn herziene McLaren vooral richtte op de race-afstelling.

Vrijdagmiddag wordt er om 17.00 uur gekwalificeerd voor de hoofdrace op zondag. Zaterdag wordt er eerst met een zogeheten Sprint Shootout gekwalificeerd voor de sprintrace, die zaterdagmiddag om 16.30 uur wordt verreden.