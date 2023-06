Verstappen adviseert Nyck de Vries: 'Ga vooral niets forceren'

Blijf je best doen en ga vooral niets forceren. Dat is het advies van Max Verstappen aan zijn landgenoot Nyck de Vries, die voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk flink onder druk staat.

"We weten allemaal hoe het werkt in de autosport. Je moet altijd het beste uit jezelf blijven halen en je best blijven doen. Nyck zegt het zelf ook, hij moet vooral niets gaan forceren", antwoordde Verstappen donderdag op een persconferentie op de vraag of hij nog advies voor De Vries had.

Red Bull-topman Helmut Marko zei eerder deze week in de Inside Line F1 Podcast dat Red Bull-teambaas Christian Horner het niet eens was met zijn beslissing om De Vries naar AlphaTauri te halen. "En nu lijkt het erop dat hij toch gelijk had", gaf Marko toe.

Het was weer een teken dat de druk op De Vries groeit. De 28-jarige coureur uit Sneek is in zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 na acht races nog altijd puntloos en staat daardoor voorlaatste in het kampioenschap.

"Het gaat erom dat je goed blijft werken met je team en ervaring blijft opdoen", vervolgde Verstappen. "Uiteindelijk maakt het niet uit wat mensen over je zeggen. Het gaat erom dat je ieder weekend van je eigen fouten leert en dat je je steeds comfortabeler in de auto gaat voelen. Ga vooral niets forceren en praat met je engineers over wat je beter kan doen. Op een gegeven moment moet alles dan op zijn plek vallen."

'Nyck moet zich vooral niet te veel zorgen maken'

Volgens Verstappen kan een goed resultaat De Vries helpen om snel het tij te keren. "Uit een goed resultaat kan je vertrouwen halen, waardoor je nog meer goede resultaten gaat boeken. Hij moet zich er ook vooral niet te veel zorgen over maken, al hoef ik Nyck dit natuurlijk niet allemaal te vertellen. Hij is zelf al heel ervaren en weet hoe het werkt."

Verstappen benadrukte dat hij in principe iedere coureur dit advies kan geven. Ook zichzelf. "Wij hebben dit jaar een heel snelle auto. Maar als ik nu achterover zou gaan leunen en ervan uitga dat het allemaal vanzelf gaat, zullen de resultaten niet meer komen. Dat mag niet gebeuren."