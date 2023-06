Delen via E-mail

Als het aan Lewis Hamilton ligt, mogen Formule 1-teams niet voor 1 augustus aan de auto van volgend jaar gaan werken. WK-leider Max Verstappen voelt helemaal niets voor dat idee.

De dominantie van de 25-jarige Verstappen is al wekenlang het hoofdthema in de koningsklasse. De Red Bull-coureur won zes van de acht races en heeft 69 punten voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Pérez, die de overige twee races won.

"In de zeventien jaar dat ik hier nu ben, heb ik verschillende periodes van dominantie meegemaakt", zei Hamilton donderdag in het motorhome van Mercedes op de Red Bull Ring, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat.

"Ik heb het geluk gehad dat ik zelf in zo'n periode heb gezeten en Max beleeft het nu. Maar met de manier hoe deze sport in elkaar steekt, zullen periodes van dominantie terug blijven komen. Ik denk niet dat dat goed is voor de sport."

Volgens Hamilton maakt dat de Formule 1 niet alleen saai, zo'n periode van dominantie is volgens de zevenvoudig wereldkampioen ook moeilijk te doorbreken. "Uit eigen ervaring weet ik dat wanneer je honderd punten voor staat, je maar weinig tijd hoeft te besteden aan het ontwikkelen van je auto. Daardoor kun je veel eerder aan de auto van volgend jaar werken."

'Misschien heb ik het fout, maar er moet iets veranderen'

Hamilton stelt daarom voor dat teams niet voor 1 augustus aan de auto van volgend jaar mogen werken. "Dan heeft niemand een voorsprong en wordt het een soort race om de toekomstige auto te bouwen."

Als de Formule 1 het idee van Hamilton niet serieus neemt, wil hij dat de sport naar andere manieren kijkt om de dominantie van Red Bull tegen te gaan. "Misschien heb ik het fout, maar ik weet wel dat er iets moet veranderen", vervolgde de Brit.

"Uiteindelijk willen we allemaal betere races zien. Het zou mooi zijn als we in de komende twintig jaar niet steeds één team hebben dat door een voorsprong in tijd eerder aan de auto van het volgende seizoen kan beginnen."

Lewis Hamilton maakt zich zorgen om de dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen. Foto: Getty Images

Verstappen: 'Ik hoorde dit niet toen Mercedes alles won'

Verstappen kan weinig met het idee van zijn voormalige titelrivaal. De Red Bull-coureur benadrukte dat hij Hamilton en Mercedes niet heeft gehoord toen de Duitse renstal van 2014 tot en met 2020 alle wereldtitels won. "Dus om eerlijk te zijn vind ik dat we het daar nu ook niet over moeten hebben", zei Verstappen.

"Dit is hoe de Formule 1 werkt. Het is geweldig als je een zeer competitieve auto hebt en natuurlijk ga je dan alvast naar volgend jaar kijken. Ik begrijp dat dit wordt gezegd, maar ze moeten ook niet vergeten hoe de situatie was toen Mercedes seizoenen lang alle kampioenschappen won."

Een klein uur eerder had Verstappen op de persconferentie al kort gereageerd op het voorstel van Hamilton. "Het leven is soms oneerlijk, en niet alleen in de Formule 1. Daar moet je maar gewoon mee leren omgaan."