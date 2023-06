Verstappen verwelkomt 70.000 Nederlanders in Spielberg: 'Dat went nooit'

Max Verstappen verwelkomt naar schatting 70.000 Nederlanders in Spielberg, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Hoewel de Red Bull-coureur inmiddels behoorlijk ervaren is, laat de steun van de vele Nederlanders hem niet koud.

"Zoveel fans op de tribunes, dat went nooit", zegt Verstappen met een grote glimlach op zijn gezicht in de paddock van de Red Bull Ring. "Het blijft gewoon heel mooi om te zien, al dat oranje overal. Elke keer als je naar buiten rijdt, zie je ze zitten. Dat krijg je natuurlijk wel mee in de cockpit."

De meeste Nederlanders die dit weekend de Red Bull Ring bezoeken, verblijven op de campings langs het circuit.

"Of het mij ook leuk had geleken om daar te staan als ik geen Formule 1-coureur was geweest? Ik vind het altijd wel leuk om een feestje te bouwen, maar het is lastig te zeggen of ik dan ook op de camping had gestaan", zegt Verstappen. "De optie om het hele weekend in een tentje te slapen had ik misschien wel overgeslagen."

'Dat het vorig jaar niet goed ging, kwam niet door sprintformat'

WK-leider Verstappen begint met een riante voorsprong op nummer twee Sergio Pérez aan de thuisrace van zijn team. Hoewel hij vorig jaar de zege op de Red Bull Ring aan Ferrari-coureur Charles Leclerc moest laten, kijkt hij vol vertrouwen uit naar de race in de Oostenrijkse bergen.

"Wat ik tot nog toe heb gedaan in de voorbereiding op deze race, voelde allemaal goed aan", vertelt Verstappen, die de afgelopen dagen flink wat simulatorwerk heeft verricht.

"Dat het vorig jaar niet goed ging, had niet per se met de sprint te maken. We hadden dingen op de auto gezet die we misschien iets beter van tevoren hadden moeten testen."

Tijdschema GP Oostenrijk Vrijdag 13.30-14.30 uur: vrije training

vrije training Vrijdag 17.00-18.00 uur: kwalificatie

kwalificatie Zaterdag 12.00-12.45 uur: sprint shootout

sprint shootout Zaterdag 16.30-17.00 uur: sprintrace

sprintrace Zondag 15.00 uur: race

'Over het algemeen zijn we hier altijd sterk'

Dat er een sprintweekend op het programma staat, brengt Verstappen niet van zijn stuk. Bovendien wordt er voor de komende dagen regen voorspeld. "Over het algemeen zijn we hier altijd sterk geweest, maar het kan wel wat hectischer zijn met dit format", vervolgt Verstappen.

"Daarom hebben ze het ook gecreëerd. Het heeft nu ook met de weersomstandigheden te maken dat je niet precies weet hoe het uitpakt. Als er maar één training is, hoop je dat het of gewoon overduidelijk droog is, of heel nat. Maar morgen is nog even afwachten."