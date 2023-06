De Vries wil Marko het tegendeel bewijzen: 'Denk dat hij dat kan waarderen'

Delen via E-mail

Nyck de Vries hoopt dat hij Helmut Marko zo snel mogelijk kan laten zien dat hij wel degelijk thuishoort in de Formule 1. De Nederlander reageert voor het eerst op uitspraken van de Red Bull-topman die openlijk aan hem twijfelde.

"Ik denk dat Helmut het kan waarderen als ik hem het tegendeel kan bewijzen op het circuit", zegt de 28-jarige De Vries donderdag in de paddock van de Red Bull Ring, waar komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat.

Marko vertelde eerder deze week in de Inside Line F1 Podcast dat Red Bull-teambaas Christian Horner het niet eens was met zijn beslissing om De Vries naar AlphaTauri te halen. "En nu lijkt het erop dat hij toch gelijk had", zei Marko.