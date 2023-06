Red Bull-topman Marko: 'AlphaTauri krijgt in 2024 andere naam'

Het Formule 1-team AlphaTauri krijgt in 2024 een andere naam. De renstal die sinds 2020 de naam draagt van een kledingmerk van Red Bull krijgt volgens topman Helmut Marko een andere titelsponsor.

"We willen het team zo veel mogelijk baseren op Red Bull Racing, zo veel als de regels toestaan", stelt Marko in gesprek met de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung .

AlphaTauri begon in 1985 als Minardi en ging in 2006 verder als Scuderia Toro Rosso. Daarmee werd het het opleidingsteam van Red Bull. Bij het team debuteerden onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen.

Het hoofdkwartier van de Italiaanse renstal staat in Faenza, al moet de aerodynamische afdeling in het Engelse Bicester steeds belangrijker worden. AlphaTauri gebruikt momenteel de achterwielophanging en versnellingsbak van Red Bull en heeft bovendien dezelfde Honda-motor. Wat Marko betreft wordt de samenwerking dus nog inniger.

Volgens Marko gaat er veel veranderen, ook omdat teambaas Franz Tost onlangs aankondigde dat hij aan het eind van het jaar met pensioen gaat. "Er komen daarom nieuwe leiders in de persoon van Laurent Mekies en Peter Bayer vanaf 2024", legt Marko uit. Mekies komt over van Ferrari, terwijl Bayer veel ervaring heeft bij de FIA.

"Daarnaast komt er een nieuwe sponsor en een nieuwe naam", voegt de tachtigjarige Oostenrijker toe. Op het hoofdkantoor van Red Bull zou men ontevreden zijn over de prestaties van AlphaTauri, en dus ook over de aandacht die het team genereert voor het gelijknamige kledingmerk.

Helmut Marko is niet tevreden over de prestaties van Nyck de Vries.

De vraag is ook wat er met het coureursduo gaat gebeuren. Marko stelde dat hij tevreden is over Yuki Tsunoda, maar ontevreden over Nyck de Vries. "Dus daar gaan we naar kijken", vertelt hij.