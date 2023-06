Tijdschema GP Oostenrijk: zo laat komen Verstappen en De Vries in actie

Na een bezoek aan Canada keert de Formule 1 terug naar Europa voor het tweede sprintraceweekend van het seizoen. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries in actie komen in Spielberg.

In Oostenrijk staat de negende van in totaal 22 races op het programma. Verstappen rijdt op het Alpencircuit steevast voor veel Nederlandse fans, maar wist de laatste editie niet te winnen. Vorig jaar was Charles Leclerc te sterk in de Ferrari, wat tot op heden de laatste zege was voor het team en dus ook voor de Monegask zelf.