F1-team Alpine krijgt miljoeneninjectie van groep rond Hollywood-acteur Reynolds

Het Formule 1-team van Alpine krijgt een miljoeneninjectie van onder anderen Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney. Een investeringsgroep rond het tweetal neemt 24 procent van de aandelen over van het Franse team, goed voor 200 miljoen euro.

Door de investering hoopt het team van Pierre Gasly en Esteban Ocon het gat met de grote teams in de Formule 1 te dichten. Alpine staat dit seizoen vijfde in de stand voor constructeurs, ver achter Red Bull Racing, Mercedes, Aston Martin en Ferrari.

Reynolds en McElhenney zijn met hun investeringsgroep al langer actief in de sportwereld. De twee hebben een financieel belang in de National Football League (NFL), NFL-club Dallas Cowboys, Ligue 1-club Toulouse en de Welshe voetbalclub Wrexham AFC.

Met Toulouse FC en Wrexham AFC waren ze succesvol. Wrexham kroonde zich afgelopen seizoen tot kampioen in de National League, waardoor de club terugkeerde in het Engelse profvoetbal. Dat is ook te zien in de populaire Disney+-serie Welcome to Wrexham. Toulouse won met Branco van den Boomen, Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal de beker.