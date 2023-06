Geen druk op Pérez bij Red Bull: 'Hij overleeft al twee jaar naast Verstappen'

De worstelende Sergio Pérez hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over zijn positie binnen Red Bull Racing. De teamgenoot van Max Verstappen presteerde al drie races op rij matig, maar houdt het vertrouwen van de teamleiding.

"Hij heeft gewoon een goed weekend nodig om zijn vertrouwen terug te vinden", oordeelde teambaas Christian Horner. "'Checo' heeft nu drie slechte weekenden gehad, en vooral drie moeilijke zaterdagen. Dan benadeel je jezelf op zondag."

Na de kwalificatie in Canada klaagde Pérez over "verkeerde timing" tijdens wisselende omstandigheden, waardoor hij niet doorging naar het slotdeel. Zondag had de Mexicaan naar eigen zeggen geen geluk door de safetycar die in zijn nadeel uitviel.

Pérez was gestart op de harde band en had later willen stoppen, al kozen de Ferrari-coureurs er juist voor om niet te stoppen met hun mediumbanden. Charles Leclerc en Carlos Sainz konden de Red Bull-coureur mede daardoor voorblijven. Pérez moest zodoende genoegen nemen met de zesde plaats.

WK-stand 1. Max Verstappen: 195 punten

2. Segio Pérez: 126 punten

3. Fernando Alonso: 117 punten

4. Lewis Hamilton 102 punten

5. Carlos Sainz: 68 punten

'Vooral lastig met remmen'

Los van deze factoren worstelt Pérez met de RB19, waaruit hij niet dezelfde snelheid weet te persen als Verstappen. "Vooral met het remmen heb ik het lastig. We moeten echt uitzoeken wat daar verkeerd gaat. Er is al van alles geprobeerd."

"Ik hoop echt dat ik in Oostenrijk kan terugkeren naar mijn normale vorm. Samen met het team ga ik er alles aan doen om daar beter voor de dag te komen", zei Pérez.

"In Monaco ging het fout, maar had ik de snelheid. Nu is de snelheid er gewoon niet, dus dat is zorgwekkend. Ik weet wel dat ik weer uit deze moeilijke fase kom. Je moet daar mentaal sterk voor zijn, en dat ben ik."

Sergio Pérez in gesprek met Christian Horner (rechts). Links Helmut Marko. Foto: Getty Images

'Eén goed weekend om het vertrouwen terug te vinden'

Red Bull-topman Helmut Marko ziet nog geen reden om aan Pérez te twijfelen. De Oostenrijker maakt zich geen zorgen om zijn tweede coureur. "Zijn tempo in de race zondag was oké, maar zijn kwalificatie niet. Hij moet zich concentreren en de focus terugvinden."

Marko beseft dat het niet makkelijk is om naast de superieure Verstappen te blijven presteren. "Dat heeft hij al twee jaar overleefd, dat is een geweldige prestatie. En het is ook al erg lang."