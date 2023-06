Terugblik F1: 'Kwestie van geluk dat Verstappen niet is uitgevallen'

Volgens coureur Ho-Pin Tung mocht Max Verstappen van geluk spreken dat hij zondag niet is uitgevallen bij de Grand Prix van Canada. De Nederlander reed aan het begin van de race een vogel aan, die vervolgens vast kwam te zitten in zijn auto.

Na afloop van de race bleek dat Verstappen de vogel de hele race had meegedragen in de luchtinlaat van zijn remmen. In hoeverre heeft Verstappen geluk gehad dat hij niet is uitgevallen?

"Het is zeker een kwestie van geluk geweest dat hij niet is uitgevallen. In Spa vorig jaar hebben we nog gezien dat een tear-off van een vizier in een brake duct terechtkwam en voor problemen zorgde. Een vogel die vastzit in een brake duct levert natuurlijk net zo'n risico op."

"Daarnaast is Canada over het algemeen een van de zwaarste banen voor de remmen. We zagen halverwege de race al dat er bij sommige auto's bij het aanremmen van de chicane veel carbon remstofstofwolken verschenen. Russell viel ook uit met een remgerelateerd probleem, al had dat waarschijnlijk te maken met zijn crash eerder in de race en schade aan zijn remkoeling achter."

"Dat benadrukt nog maar eens hoe kritiek remmen zijn in Montreal. Als coureur ben je in Canada altijd bewust bezig met de remmen en probeer je de zogenoemde overlap tussen gaspedaal en rempedaal te voorkomen, of op zijn minst te verminderen."

Charles Leclerc was na afloop van de kwalificatie woest op zijn team Ferrari, omdat hij niet eerder mocht wisselen naar droogweerbanden. Kon je zijn woede begrijpen?

"Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. Het zit ook een beetje in zijn hoofd. Hij was niet de enige die in dat schuitje zat, Verstappen deed uiteindelijk hetzelfde. Bijna iedereen ging eerst met intermediates de baan op, dus het was niet gek dat Ferrari aan Leclerc vroeg om een banker lap, een eerste rondetijd, neer te zetten."

"De situatie van Leclerc was wat dat betreft niet uniek. Als hij zelf meteen een goede rondetijd op zijn intermediates had neergezet, was er niks aan de hand geweest, want dan had hij sneller kunnen wisselen. Nu duurde het net een ronde te lang."

Ferrari leek in de race wel een uitstekende snelheid te hebben; beide coureurs finishten ver voor nummer zes Sergio Pérez. Moeten we daarvoor een pluim aan Carlos Sainz en Leclerc geven of was dat juist slecht van Pérez?

"Het klinkt misschien gek omdat Verstappen vrij onbedreigd heeft gewonnen, maar de Red Bulls waren deze race niet zo sterk als normaal. Dat komt ook een beetje door de karakteristiek van het circuit, met eigenlijk alleen maar langzame bochten en rechte stukken. Het circuit genereert relatief weinig energie voor banden en daardoor is het lastiger om ze goed op temperatuur te krijgen. Red Bull blinkt dit jaar uit in het managen van de banden, iets dat op een hoge-energiecircuit als bijvoorbeeld Barcelona goed tot uiting komt."

"Bij Ferrari is het juist andersom. Die hebben het op dat vlak vaak lastig, maar kregen het daardoor juist beter voor elkaar om de banden in het optimale window te krijgen. We moeten ook gewoon eerlijk zeggen dat Ferrari het qua strategie slim heeft aangepakt. Inhalen bleek vrij lastig. Ze verkozen vrije lucht boven verse nieuwe banden, bleven bij hun eenstopstrategie en uiteindelijk pakte dat goed uit."

Verstappen evenaarde Senna met zijn 41e zege en kan dit jaar in theorie ook nog Alain Prost (51 zeges) en Sebastian Vettel (53) passeren. Gaat hij slagen in die missie?

"Als het om Verstappen en mijlpalen gaat, kijk ik dit seizoen nergens meer van op. Dus het zou me wat dat betreft niks verbazen als hij die coureurs ook nog gaat passeren of evenaren. De dominantie van Verstappen is op dit moment zo ongelooflijk groot. Misschien lijkt het alsof Aston Martin en Mercedes na Canada iets dichterbij zijn gekomen, maar ik denk dat dit voornamelijk met de karakteristieken van het circuit te maken heeft en Red Bull nog steeds ver voor ligt."

1:30 Afspelen knop Hoe Albon in de slechtste auto de 'DRS-trein' achter zich hield

Tot slot, moet Nyck de Vries zich zorgen maken nu hij weer in negatieve zin is opgevallen?

"Tot dat moment met Kevin Magnussen reed hij een relatief onzichtbare race. Hij zat wel enige tijd dicht achter zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De AlphaTauri's hadden het sowieso lastig op dit circuit. De topsnelheid was niet best; in de kwalificatie waren ze op dat gebied veruit het langzaamst. Dan ga je als coureur automatisch wat meer risico nemen."

"Hij deed een goede inhaalpoging in bocht 2. Het verbaasde me dat Magnussen daar agressief aan de buitenkant bleef zitten, want je bent dan erg kwetsbaar. Er vloog ook iets van zijn auto af. Daardoor verloren ze beiden momentum. De actie van Nyck daarna was wat optimistisch. Je hoeft niet dermate hard te remmen voor die chicane. Hij moest van ver komen, remde aan de binnenkant en op de on board hoorde je zelfs het piepende geluid van de band. Er lag daar ook weinig grip."

"Ik weet niet of hij zich zorgen moet maken, maar de AlphaTauri had hier totaal geen snelheid. Tsunoda lukte het ook niet om zich verder naar voren te knokken. Over het algemeen vielen de inhaalacties over de hele race ook gewoon tegen."