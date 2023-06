Meervoudig wereldkampioenen genieten van gezamenlijk podium in Canada

Met bij elkaar elf wereldtitels en 179 overwinningen vormde de top drie van de Grand Prix van Canada een zeer succesvolle combinatie. Max Verstappen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton stonden weer naast elkaar op het podium en genoten van het goede gezelschap, tijdens de race en na afloop.

"Ik weet nog dat ik voorheen keek hoe deze twee het al met elkaar uitvochten in de Formule 1, dus ik ben blij dat ik met ze kan racen. Dat is echt geweldig", prees Verstappen (25) zijn oudere concurrenten.

Alonso (41) geniet van de gevechten met de grootste namen in de sport. "We hadden dit podium natuurlijk ook al in Australië. Er is veel respect en veel talent. Als je tegen Max of Lewis vecht weet je dat je geen foutje kan maken. Want daar maken ze meteen gebruik van. En zij maken geen fouten. Je moet echt tot het gaatje gaan."