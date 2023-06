Red Bull Racing won zondag in Canada zijn honderdste race. Inmiddels zit de renstal van Helmut Marko en Christian Horner stevig bovenop de apenrots die Formule 1-heet. De top van Max Verstappens team over wat Red Bull zo speciaal en daarom zo goed maakt.

Marko weet nog dat hij ergens in 2004 voor het eerst aankwam bij het Jaguar-team, dat destijds net was overgenomen door Red Bull. "Het was op een vrijdag, er was bijna niemand. Er was geen passie, meer een negen tot vijf-mentaliteit. Toen ben ik mijn afspraken daar juist op vrijdagmiddag gaan plannen."

Het doel dat de Oostenrijker samen met Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz had afgestemd was helder: "We hoopten dat we misschien één Grand Prix konden winnen. Dat was het doel. Het is iets beter gegaan, een stuk beter zelfs. Jammer dat Mateschitz dat zelf niet heeft meegemaakt", denkt Marko aan zijn vorig jaar overleden landgenoot.

"Het was Dietrichs idee om ons in de Formule 1 te brengen en dan niet alleen om deel te nemen. We moesten ook competitief zijn", herinnert Horner zich. De 49-jarige Brit was toen net aangenomen als teambaas, zonder ervaring in de koningsklasse.

1:38 Afspelen knop Verstappen komt over de finish en evenaart Senna

'We hebben er in ieder geval één gewonnen'

"We wilden geen grote namen aantrekken", legt Marko uit. "Geen coureurs, maar ook Christian was een relatieve onbekende." Toch wist Horner de zaak in vier jaar aardig op de rit te krijgen, met Marko aan zijn zijde en de zegen en investeringen van Mateschitz.

"We wonnen onze eerste race in 2009. Ik weet nog dat ik de beker ophaalde. In het vliegtuig naar huis dacht ik: wat er verder ook gebeurt, we hebben er in ieder geval één gewonnen. Maar het voelde zo goed, dat wil je nog een keer. En nu zijn we 99 zeges verder en hebben we er 100."

Marko wist vanaf die eerste zege van zijn oogappel Sebastian Vettel dat het goed ging komen. "We hadden de snelheid. Het was alleen nog een kwestie van alles bij elkaar laten komen."

Newey liet Red Bull zien wat nodig was

Hoewel Red Bull geen grote namen wilde aantrekken, was er toch één uitzondering. Sterontwerper Adrian Newey kwam over van McLaren, gepokt en gemazeld in de Formule 1-top. "Hij opende onze ogen", erkent Marko. "Adrian liet ons zien wat er allemaal bij kwam kijken om succesvol te zijn."

Langzaam maar zeker veranderde Red Bull in een topformatie. Marko bestierde ondertussen een succesvol talentenprogramma. "We hadden eerst David Coulthard in dienst, want we wilden een solide iemand. Maar al snel kwamen de talenten, waarvan Vettel de eerste was. We vonden dat we het beste onze eigen coureurs konden opleiden."

Vettel won vier titels met Red Bull, iets waar Marko zijn team nooit toe in staat had geacht. "En nu denken we dat alles mogelijk is, zonder arrogant te doen. We hebben de juiste mensen, de juiste ervaring en de juiste coureur."

'Verstappen hoort zelfs mijn telefoon rinkelen'

Die coureur is uiteraard Verstappen, die met zijn 41 zeges een flink aandeel heeft in de successen van zijn team. "Je gaat hem nu in één adem noemen met de allergrootsten. Hij heeft Senna al geëvenaard. We zijn getuige van de opmars van weer een megatalent", zegt zijn teambaas.

Verstappen vertelde zelf niet te veel bezig te zijn met de cijfers, maar volgens Horner is dat deels bescheidenheid. "Ik denk dat hij er diep vanbinnen echt wel trots op is. Hij laat gewoon niet zoveel emotie zien. Max is een beetje ingetogen. Maar achter de schermen betekent het echt wel veel voor hem."

Volgens Marko zit Verstappen nog niet op de toppen van zijn kunnen. "Dat zag je zaterdag weer tijdens die natte kwalificatie. Het gaat hem ogenschijnlijk allemaal zo makkelijk af. Er is zelden druk. Je hoort hem zelfs over de radio zeggen dat mijn telefoon afgaat. Het laat zien welke capaciteiten hij heeft."

'Mateschitz wilde anders zijn'

Capaciteiten van dezelfde orde zijn ook te vinden bij Red Bull. Horner somt op wat zijn team zo goed maakt. "Dat komt door de mensen, de spirit, de cultuur en de houding waarmee we racen. Er is veel verlangen, passie, toewijding. Dat zijn dé aspecten. Als je bij Red Bull werkt, weet je wat het doel is: winnen."