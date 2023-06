Verstappen trots op aandeel in 100 Red Bull-zeges: 'Nieuwe doel is 200'

Max Verstappen pakte een cijfermatige zege in de Grand Prix van Canada. De Nederlander evenaarde de 41 zeges van Ayrton Senna, en had met die overwinningen ook een groot aandeel in de honderdste zege van Red Bull.

"Het is een geweldige prestatie van het team", prees Verstappen zijn renstal. "En het lukte ook nog bij de eerste gelegenheid om honderd zeges te halen. Het nieuwe doel is nu tweehonderd overwinningen."

Het evenaren van racelegende Senna maakt Verstappen ook trots. "Ik haat het vergelijken van generaties. Maar toen ik als klein kind op de karts reed, had ik dit niet durven dromen. Ik hoop alleen dat het hier niet stopt."

Verstappen beschikt met zijn Red Bull over de snelste auto van het veld, maar moest desondanks aan de bak om Fernando Alonso en Lewis Hamilton op afstand te houden. "Ze hebben natuurlijk updates en komen steeds dichterbij. Ik maakte me niet echt zorgen, maar ik moest het wel in de gaten houden. Ik kon niet te veel ontspannen."

Vooral het managen van de banden was lastig, door de lage temperaturen in Montreal. "Het is lastig want het gaat normaal alleen om bandenmanagement. Maar vandaag dus niet. De banden bleven relatief koud dus je moest steeds pushen. Er was dus weinig grip, zeker op de harde band. Normaal is onze auto juist zacht voor de banden, maar vandaag had je eigenlijk een auto nodig die hard is op de banden. Maar ik won toch met een mooie voorsprong."

Ook de rommelig verlopen vrijdag gaf nog wat onzekerheid voor Verstappen, zeker omdat hij pas sinds de enige vrije training op vrijdagmiddag weer op een droge baan reed. Ik wist niet wat ik moest verwachten van de baan en mezelf. We hadden de auto flink veranderd sinds vrijdag. Dus ik wist niet hoe het zou voelen, maar het ging gelukkig de goede kant op."