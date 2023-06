De Vries clasht met Magnussen in Montreal: 'Het was een typisch race-incident'

Nyck de Vries kwam mede door een incident met Magnussen zondag als laatste over de finish in Montreal. De Nederlander kwam halverwege de Grand Prix van Canada in contact met de Deen en reed daarna een verloren race.

"Het was een race-incident, niets meer en niets minder volgens mij", analyseerde de 28-jarige De Vries in de paddock van Circuit Gilles Villeneuve. "In bocht 1 dacht ik dat ik er al helemaal voorbij was, maar toen kwam hij er toch nog min of meer tussen in bocht 2. Ik neem hem dat natuurlijk niet kwalijk, iedereen is vrij om te racen."

Onderweg naar bocht 3 verremde De Vries zich, waarna hij Magnussen met zich meenam. "Er ligt daar weinig grip en het is echt hobbelig. Het is geen recht stuk, je stuurt continu."

Ook de race van Magnussen was verpest na het incident. De Haas-coureur verweet de coureur uit Sneek niet veel. "Hij had de binnenkant, maar verremde zich en haalde de bocht niet. Ik zat aan de buitenkant en kon geen kant op", aldus Magnussen.

"Het was een vreemde situatie. Hij was hard aan het racen, daar wil ik verder niet over klagen. Het probleem was dat hij zijn rempunt miste in bocht 3 en hij mij daardoor meenam. Hij zal het niet expres hebben gedaan, ook al had ik daardoor wel wat schade."

De Vries bleef door het incident opnieuw puntloos. De AlphaTauri-coureur wacht nog op zijn eerste top tien-finish. Over twee weken krijgt hij in Spielberg een nieuwe kans om punten te scoren als de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat.