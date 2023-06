Verstappen evenaart legende Senna: slechts vier coureurs wonnen vaker

Max Verstappen kwam zondag met zijn 41e Formule 1-zege op gelijke hoogte met racelegende Ayrton Senna. Slechts vier coureurs wonnen vaker dan de Nederlander. Een overzicht.

Verstappen boekte in 2016 in Spanje zijn eerste overwinning. In zeven jaar tijd volgden nog veertig zeges en twee wereldtitels. Voor zijn 41e overwinning had hij 171 races nodig. Senna deed er 158 races over.