Verstappen wint ook in Canada en komt op gelijke hoogte met legende Senna

Max Verstappen is zondag met een dominant optreden in de Grand Prix van Canada op gelijke hoogte gekomen met Ayrton Senna. De Nederlander won in Montreal voor de 41e keer, en hielp zijn team Red Bull Racing daarmee gelijk aan de honderdste overwinning in de geschiedenis van de renstal.

Het was een zege zonder poespas voor Verstappen, die alleen bij de start en herstart na een safetycarsituatie even in de spiegels moest kijken. Daarin zag hij de ervaren rotten Lewis Hamilton en Fernando Alonso een strijd om de tweede plaats voeren. De 41-jarige Alonso trok daarin aan het langste eind.

Hamilton pakte zijn derde podiumplaats van het seizoen in de Mercedes. De Brit zag zijn teamgenoot George Russell al vroeg afhaken in de strijd vooraan. Een crash in de openingsfase van de Engelsman zorgde voor de enige neutralisatie van de race.

Russell kwam na wat reparaties aan zijn auto nog wel terug in de top tien, maar moest uiteindelijk de strijd staken.

Top tien GP Canada 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Sergio Pérez (Red Bull)

7. Alexander Albon (Williams)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Ferrari heeft de strategie op orde en werkt zich naar voren

De beide Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz begonnen vanaf de tiende en elfda startplaats, maar wisten aardig terug te komen. Leclerc pakte de vierde plaats met een eenstopstrategie, die ook de als vijfde gefinishte Sainz hanteerde. Ferrari speelde goed in op de safetycar en hielp beide auto's uit het drukke middenveld door geen pitstop te maken.

Terwijl Verstappen zich vooraan alleen druk hoefde te maken om een vogel die hij tegen zijn auto kreeg, wist teamgenoot Sergio Pérez van buiten de top tien niet te imponeren. De Mexicaan kwam met een eenstopstrategie tot de zesde plaats in de snelle Red Bull. Daarachter maakte Alexander Albon voor de tweede dag op rij indruk door naar de zevende plaats te rijden.

Russell raakt de muur en zorgt voor safetycar in Montreal

De Vries verliest veel tijd bij inhaalpoging

Ook Nyck de Vries wist niet te imponeren met zijn AlphaTauri. De Nederlander verloor veel tijd na een duel met Kevin Magnussen. De Vries probeerde de Deen van Haas voorbij te komen in de eerste bocht, maar Magnussen hield stand.

Een paar bochten verder deed De Vries een nieuwe uitrempoging, maar verremde zich. De Nederlander schoot samen met Magnussen rechtdoor, waarna beide auto's in de achteruit moesten om weer terug te komen op de baan. De Vries werd uiteindelijk achttiende en laatste.

Zijn landgenoot vooraan verging het een stuk beter. Verstappen zorgde voor een mijlpaal voor Red Bull, dat in 2009 met Sebastian Vettel achter het stuur voor het eerst zegevierde. Verstappen pakte de honderdste zege voor het team. Zelf staat hij gelijk met racelegende Senna. Die heeft wel drie wereldtitels op zijn naam, maar in de huidige vorm van Verstappen kan ook die evenaring niet lang meer duren.