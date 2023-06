Vooruitblik GP Canada: Kaarten goed geschud voor historische zege Verstappen

Max Verstappen kan zondag in Canada de honderdste zege voor Red Bull Racing boeken. Met 41 overwinningen komt hij dan meteen op gelijke hoogte met Formule 1-legende Ayrton Senna. Na een natte zaterdag zijn de kaarten goed geschud voor de WK-leider.

Een aantal van zijn naaste belagers staan om Verstappens poleposition heen. Fernando Alonso erfde bijvoorbeeld de tweede plaats van de gestrafte Nico Hülkenberg. De Spanjaard begint voor het tweede jaar op rij naast de Nederlander op de eerste startrij in Montreal.

De Mercedes-coureurs schoven ook een plaatsje op. De als derde startende Lewis Hamilton was zaterdag na de kwalificatie optimistisch over het racetempo van zijn Mercedes, op basis van de lange vrije training op vrijdag.

Verstappen vertrouwt erop dat hij iedereen voor kan blijven, nadat hij vrijdag met zijn team lang heeft doorgewerkt om de auto op orde te krijgen. Dat geldt dus ook voor de als vierde beginnende George Russell in de tweede Mercedes.

Ferrari schoot zichzelf meervoudig in de voet

Het grootste gevaar kwam in potentie van de Ferrari-coureurs. De baan in Montreal past goed bij de auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Maar Ferrari schoot zichzelf zaterdag weer meervoudig in eigen voet. Dat deed het team met een crash van en in de weg rijden door Sainz en operationeel en strategisch gestuntel bij Leclerc. De Monegask start nu als tiende, terwijl zijn Spaanse teammaat door een gridstraf vanaf de elfde plaats moet komen.

Ook Sergio Pérez moet weer buiten de top tien beginnen. De Mexicaan haalde voor de derde race op rij het slotdeel van de kwalificatie niet, terwijl hij toch echt in de beste auto van het veld rijdt.

Verstappen staat er daarom alleen voor aan kop. Niet dat de Limburger daar een seconde van wakker heeft gelegen. Nyck de Vries kende een matige kwalificatie in het het kletsnatte Montreal en komt vanaf de zeventiende plaats.

Geen of weinig regen verwacht

Na een zaterdag vol regenbuien is de voorspelling voor zondag anders in Montreal. Het fraaie weer van de dagen voor het weekend keert niet terug, maar de regen blijft normaal gesproken ook achterwege. Verstappen stelde al dat het hem niet uitmaakt of de baan nat of droog is.

Pirelli schrijft een tweestopstrategie met een start op de mediumbanden en daarna twee keer de harde band voor als snelste optie. Een eenstopper met een start op de harde band en eindigen op medium is ook mogelijk.

Verstappen is hoe dan ook de uitgesproken favoriet. Een zege zondag brengt de tweevoudig wereldkampioen nog nadrukkelijker in de recordboeken. Ayrton Senna geldt nog altijd als een van de grootste namen in de sport. Met een overwinning evenaart Verstappen het aantal zeges van de Braziliaan: 41.

Bovendien pakt de Nederlander dan de honderdste overwinning van Red Bull, dat in 2009 voor het eerst won met Sebastian Vettel. En lukt dat vandaag niet, dan kan hij daar over twee weken in Oostenrijk alsnog in slagen.