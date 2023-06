Hülkenberg raakt startplaats naast Verstappen kwijt door gridstraf: 'Erg zonde'

Nico Hülkenberg start de Grand Prix van Canada zondag niet vanaf de tweede startplaats. De Duitser imponeerde met zijn Haas tijdens de verregende kwalificatie in Montreal, maar reed ook te hard terwijl er een rode vlag-situatie was.

De vijfde plaats is alsnog de beste startpositie van het seizoen voor de 35-jarige Hülkenberg. "Het is uiteraard niet zo goed als het was", reageerde de coureur uit Emmerich op zijn gridstraf. "Dat is zonde, maar we moeten de gevolgen onder ogen zien. Voor de race zondag maakt het niet zo veel verschil. De uitkomst zal hetzelfde zijn."