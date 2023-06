Leclerc gefrustreerd door keuzes Ferrari: 'Maken het onszelf zo moeilijk'

Charles Leclerc was zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada niet te spreken over de keuzes die Ferrari maakte. De Monegask strandde in het tweede deel van de sessie, vooral omdat hij van het team niet de banden kreeg die de coureur wilde.

"Ik riep om slicks, de baan was er droog genoeg voor. Alexander Albon liet wel zien dat dat de band was waarop je moest rijden. Er was geen risico", foeterde Leclerc na afloop. "Maar om een of andere reden besloot het team om het anders te doen. Dat was het."

De intermediatebanden waarop Leclerc op dat moment reed bleken niet snel genoeg om door te gaan naar Q3. Toen Leclerc eenmaal op de slicks reed, regende het juist te hard en kreeg hij het niet meer voor elkaar om een snelle tijd te klokken. Hij start zondag dankzij een straf voor teamgenoot Carlos Sainz als tiende.

"We maken het onszelf veel te moeilijk. Ik had een duidelijk mening, maar daar werd niet echt naar geluisterd", zei Leclerc over zijn roep om slickbanden. "Meer kan ik ook niet doen. Het is frustrerend."

Het draait om details

Leclerc moest wel bekennen dat andere coureurs die hetzelfde deden als Ferrari wel doorgingen naar Q3. "Maar het draait op zo'n moment om details en we hadden simpelweg de slicks nodig. Ik weet niet wat er mis ging. "

"Ik had mezelf niet duidelijker kunnen uitdrukken dan ik nu deed", vond de 25-jarige coureur. "Ik ga het er uiteraard met ze over hebben. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we verkeerd zitten in dit soort situaties. We moeten beter zijn dan dit, dit soort fouten kunnen we ons niet veroorloven. Ik weet ook nog steeds niet waarom dit niet beter gaat."

Leclerc in actie op het Circuit Gilles Villeneuve. Foto: Getty Images

'Je brengt jezelf in een klotesituatie'

Op het moment dat Leclerc eenmaal de slicks onder zijn auto had, kreeg hij geen vrij baan om de nodige tijd voor Q3 te klokken. Een situatie die voorkomen had moeten worden, vond hij.

"Het was heel lastig op de baan in deze omstandigheden, maar je brengt jezelf ook in een klotesituatie waarbij je afhankelijk bent van hoeveel verkeer je tegenkomt in je ronde uit de pits. Je kunt het jezelf zo veel makkelijker maken door eerder te gaan."