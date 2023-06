Hülkenberg verrast met tweede plek: 'Ik ga mijn huid duur verkopen'

Nico Hülkenberg was zaterdag zelf ook verrast met zijn tweede plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De Duitser, die dit jaar na drie seizoenen zijn rentree maakt in de Formule 1, moest alleen Max Verstappen voor zich dulden.

"We bleven de omstandigheden de baas en hebben foutloze rondes kunnen rijden", analyseerde Hülkenberg zijn kwalificatie tijdens de persconferentie op Circuit Gilles Villeneuve.

"Uiteindelijk hebben we onszelf beloond met deze tweede plek. Natuurlijk weten we dat we hier niet hadden gestaan in droge omstandigheden, maar dat maakt voor nu niet uit. We gaan hier absoluut van genieten en zullen onze huid morgen duur verkopen."

De 35-jarige Hülkenberg stond tweede toen halverwege Q3 de rode vlag werd gezwaaid voor een crash van Oscar Piastri. Tijdens die periode begon het harder te regenen waardoor de coureurs zich in het restant van de kwalificatie niet meer konden verbeteren.

'Heb niet het gevoel dat ik snelheid heb ingeleverd'

Hülkenberg keerde dit jaar na drie seizoenen afwezigheid bij Haas terug in de Formule 1. Veel tijd om te wennen aan zijn rentree in de koningsklasse had de Duitser niet, al duurde het wel even voor hij zich volledig comfortabel in zijn auto voelde. "Dat wist ik van tevoren", vervolgde Hülkenberg, die dit jaar meestal sneller is dan teamgenoot Kevin Magnussen.

"Ik heb niet het gevoel dat ik door mijn drie gemiste jaren snelheid heb ingeleverd. Als je de wetten van het racen eenmaal kent, verleer je die niet. De auto's en de banden veranderen, maar het pure racen blijft hetzelfde."