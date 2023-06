Verstappen na nieuwe pole: 'Ik kom uit Nederland, dus ben wel wat regen gewend'

Max Verstappen was zaterdag blij dat hij ondanks verraderlijke omstandigheden poleposition wist te pakken voor de Grand Prix van Canada. De Nederlander maakte geen fout en bleef Nico Hülkenberg (tweede) en Fernando Alonso (derde) voor.

"Het ging gisteren niet fantastisch, maar vandaag was een totaal andere dag en hebben we de auto verbeterd", zei de 25-jarige Verstappen in Montreal. "We waren de omstandigheden de baas, ook al was het op sommige punten op het circuit spekglad. We hebben de juiste beslissingen genomen en zaten precies op de goede momenten op de baan."

De kwalificatie begon op een opdrogende baan, maar net toen het asfalt droog genoeg was voor slicks begon het weer te regenen. Verstappen was in alle omstandigheden snel en liet zich continu bovenaan de tijdenlijst zien.

Dat kon niet gezegd worden van zijn teamgenoot Sergio Pérez (twaalfde) en Ferrari-coureur Charles Leclerc (elfde). Beide rijders hadden geen snelle tijd staan toen het harder begon te regenen en strandden in Q2.

"Het voelt geweldig om hier pole te pakken", vervolgde Verstappen. "Ik kom uit Nederland, dus ik ben wel wat regen gewend. Ik houd er van om in natte omstandigheden te rijden. Laten we kijken wat er morgen gebeurt, misschien is het wel weer droog. Hoe dan ook weet ik dat we een goede raceauto hebben."