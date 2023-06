Verstappen pakt pole in natte kwalificatie Canada, Hülkenberg verrassend tweede

Max Verstappen heeft voor het tweede jaar op rij pole gepakt in een natte kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De Nederlander was zaterdag de snelste onder lastige omstandigheden op het Circuit Gilles Villeneuve, voor verrassing Nico Hülkenberg in de Haas en Fernando Alonso van Aston Martin.

Terwijl de regen in Montreal intenser werd klokte Verstappen een 1.25,858 op zijn intermediatebanden. Op dat moment crashte Oscar Piastri met zijn McLaren, waardoor de sessie werd stilgelegd. Het bleef stevig doorregenen, zodat de tijden niet meer werden verbeterd.

Hülkenberg had juist op dat moment de tweede tijd op de klokken gezet met zijn Haas, waarmee de Duitser een plekje op de eerste startrij afsnoepte van Alonso. Die bleef wel derde en deelt de tweede startrij zondag met Lewis Hamilton en zijn Mercedes.

De vijfde plaats is voor George Russell in de tweede Mercedes, voor Esteban Ocon met de Alpine. Lando Norris bleef met de andere McLaren uit de muur en klokte de zevende tijd. Carlos Sainz beleefde een rommelige kwalificatie en pakte de achtste startplaats. De kans is reëel dat de Spanjaard nog een gridstraf krijgt vanwege het in de weg zitten van Pierre Gasly.

Piastri zelf werd ondanks zijn crash negende, voor Alexander Albon in de Williams. De Britse Thai had een beter lot verdiend. In Q2 probeerde hij het als eerste op slicks en imponeerde met goede tijden. In Q3 had Albon alleen niet op het juiste moment een tijd op de klokken staan.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.25,858

2. Nico Hülkenberg (Haas): +1,244

3. Fernando Alonso (Aston Martin): +1,478

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,769

5. George Russell (Mercedes): +2,035

6. Esteban Ocon (Alpine): +2,087

7. Lando Norris (McLaren): +2,189

8. Carlos Sainz (Ferrari): +3,432

9. Oscar Piastri (McLaren): +5,941

10. Alexander Albon (Williams): geen tijd

Leclerc en Pérez stranden al in tweede deel kwalificatie

Grote namen haalden het slotdeel niet, en dan met name Charles Leclerc (elfde) en Sergio Pérez (twaalfde). Het is de tweede slechte kwalificatie op rij voor Leclerc en zelfs de derde keer op rij dat Pérez Q3 niet haalt. Ook thuisrijder Lance Stroll overleefde Q2 niet en start zondag als dertiende.

Terwijl andere coureurs er in slaagden op softs een goede tijd te zetten voor de regen terugkeerde worstelden deze coureurs met auto's die normaal gesproken voorin te vinden zijn.

Kwalificatie voor De Vries snel voorbij, ook Tsunoda wacht mogelijk straf.

Voor Nyck de Vries was de kwalificatie al na het eerste deel klaar. De Nederlander kwam niet verder dan de achttiende tijd, vier tienden achter zijn als zestiende gekwalificeerde teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner hangt mogelijk nog wel een gridstraf boven het hoofd, omdat hij samen met Sainz Gasly enorm in de weg reed. Daarna zat Tsunoda ook Hülkenberg nog in de weg.