Verstappen de snelste in kletsnatte derde training GP Canada, Sainz crasht

Max Verstappen heeft zaterdag de snelste tijd geklokt in de kletsnatte derde vrije training voor de Grand Prix van Canada. De WK-leider zette de toon in de regen, terwijl Carlos Sainz met zijn Ferrari crashte.

De tweede tijd op het druilerige Circuit Gilles Villeneuve was voor Charles Leclerc in de andere Ferrari. Fernando Alonso klokte in zijn Aston Martin de derde tijd. Nyck de Vries reed voor het eerst in de Formule 1 op een normaal circuit in de regen en kwam daarbij tot de zestiende tijd.

De meeste coureurs begonnen op de regenbanden van Pirelli, maar schakelden al snel over op de intermediates. Dat was ook de band waarop Verstappen zijn snelste tijd klokte. De Nederlander ging rond in 1.23,106, waarmee hij krap drie tienden sneller was dan Leclerc.

Het team van Mercedes viel in negatieve zin op. Zowel Lewis Hamilton als George Russell kwam niet voor in de bovenste regionen met een auto die moeite heeft om de banden op temperatuur te krijgen. Er was erg weinig grip, klaagde Hamilton. Daar hadden andere auto's, zoals de Red Bull van Verstappen, minder last van.

Top tien derde training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.23,106

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,291

3. Fernando Alonso (Aston Martin): +1,377

4. Kevin Magnussen (Haas): +1,609

5. Carlos Sainz (Ferrari): +1,659

6. Pierre Gasly (Alpine): +1,719

7. Lance Stroll (Aston Martin): +1,838

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,849

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +1,882

10. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,981

Pérez komt niet goed uit de verf in de regen

Toch was het maar één Red Bull die goed voor de dag kwam. Sergio Pérez was nog langzamer dan de Mercedes-coureurs en kwam niet verder dan de zeventiende tijd. De Mexicaan schoof bovendien nog even van de baan in de eerste bocht, wat meer coureurs overkwam. Hamilton deed hetzelfde.

Sainz maakte het in dat opzicht iets bonter. De Spanjaard bezorgde zijn monteurs kopzorgen door met een half uur te gaan te crashen. Sainz kwam met zijn rechterwielen op de natte witte lijnen aan het einde van start-finish, spinde en klapte vol met zijn Ferrari in de bandenstapels. Na een korte onderbreking om alle onderdelen op te ruimen kon de sessie verder.

Ook later op de dag is er regen voorspeld in Montreal. De kans is daarom groot dat ook de kwalificatie om 22.00 uur (Nederlandse tijd) onder natte omstandigheden wordt verreden.

1:06 Afspelen knop Sainz zorgt met crash voor rode vlag in Montreal