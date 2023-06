Te zwaar en te groot: Formule 1 start lastige zoektocht naar lichtere auto's

Met een minimaal gewicht van 798 kilo en een maximale lengte van 5,63 meter zijn de huidige Formule 1-auto’s de grootste en zwaarste in hun soort. Stefano Domenicali, de baas van de koningsklasse, wil graag kleinere en lichtere auto’s. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

"Ik ben het zeker eens met Stefano. Hij is niet de enige die dit roep", reageert technisch directeur James Allison van Mercedes. "Er is een soort onomkeerbare trend dat de auto's steeds zwaarder worden en dat moeten we omdraaien."

Vooral de zware turbohybride-motoren die die Formule 1 gebruikt leggen met hun accupakket veel gewicht in de schaal. Daarnaast zijn de auto's om competitieve redenen flink gegroeid in de afgelopen jaren, vooral in lengte. Pas dit jaar is er een limiet voor de lengte van de auto, van 5,63 meter. Ook diverse veiligheidsingrepen zoals de toevoeging van de Halo brachten het gewicht verder omhoog.

"Dat laatste moeten we natuurlijk comprimeren, veiligheid is belangrijk", vindt technisch directeur Dan Fallows van Aston Martin. "Het wordt echt een uitdaging. En ik denk dat de krachtbron die in 2026 in de auto's komt nog zwaarder wordt door een groter accupakket."

"Het wordt kortom heel moeilijk om de auto's lichter te maken", voegt Pierre Waché toe, de evenknie van Fallows en Allison bij Red Bull. "Ik ben er echt niet zeker van dat we dat kunnen veranderen."

Fernando Alonso voert in 2005 een veld van veel kleinere en lichtere auto's aan. Foto: Getty Images

Groot formaat maakt inhalen lastiger

Fernando Alonso kijkt meer naar het formaat van de auto's, die in de tijd dat de Spanjaard wereldkampioen werd (2005 en 2006) ruim een meter korter waren dan vandaag de dag. Ook de auto's uit de periode waarin Max Verstappen debuteerde (2015) waren veel lichtvoetiger. Daarmee vergeleken zijn de huidige wagens grote logge monsters.

"Dat maakt het heel moeilijk om in te halen of een mooi gevecht te hebben in bijvoorbeeld eerste bocht van de race. Je moet echt kijken hoe je je auto positioneert omdat die zo groot is", legt Alonso uit.

Lewis Hamilton vindt het formaat van de huidige auto's wel mooi, "alleen op sommige plaatsen wordt het wel krap", stelt de Engelsman. "Maar met het gewicht van de auto's zijn we echt te ver gegaan. Onze wielen en banden zijn dit jaar bijvoorbeeld echt belachelijk zwaar en daar is echt geen reden voor. Voorheen hadden we veel lichtere wielen. En de remzones zijn nu heel erg lang."

Lewis Hamilton vindt de huidige grote auto's wel mooi, maar ook te zwaar. Foto: Getty Images

Gooi het minimumgewicht omlaag en maak het ons probleem'

De technische mensen weten de juiste manier om het gewicht omlaag te krijgen. Red Bull gaf vorig jaar het goede voorbeeld door met een te zware auto aan de start te verschijnen en die door het seizoen heen steeds lichter te maken, tot het minimumgewicht van 798 kilo was bereikt.

"Daarom moet dat minimumgewicht gewoon omlaag, dan maken ze er ons probleem van", beaamt Allison. Een lichtere auto is vrijwel altijd sneller, dus de teams hebben dan een goede reden om het gewicht zo laag mogelijk te houden. "Als auto's te zwaar zijn, dan focussen wij ons wel op wat we wel op de auto schroeven en wat niet. Helaas is niet iedereen het daarmee eens, maar zo krijg je wel de druk op dit probleem."

Fallows is voorstander van die aanpak. "We kunnen zeker iets doen met de regels dat kan helpen en het minimale gewicht lager stellen is daarvan een goed voorbeeld. Misschien kunnen we ook iets in de architectuur van de auto's veranderen."

"Het is gewoon veel leuker om met een lichte auto te rijden", besloot Alonso. "Maar het formaat moet ook echt kleiner."