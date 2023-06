Verstappen zesde achter Mercedes en Ferrari in extra lange tweede training Montreal

Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada de zesde tijd neergezet. De WK-leider moest onder meer het Mercedes-duo en het Ferrari-duo voor zich dulden in de sessie, die vanwege technische problemen eerder op de dag extra lang was.

Lewis Hamilton noteerde op het Circuit Gilles Villeneuve met 1.13,718 de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot George Russell (1.13,745). Ook Carlos Sainz (1.13,844), Fernando Alonso (1.14,044) en Charles Leclerc (1.14,094) waren sneller dan Verstappen.

Toch is er voor Verstappen geen reden om zich zorgen te maken. Hij noteerde zijn snelste tijd (1.14,142) in het begin van de sessie, toen de omstandigheden op de baan nog niet optimaal waren. Zijn teamgenoot Sergio Pérez was met de achtste tijd net iets langzamer.

Nyck de Vries was met 1.15,002 bijna een seconde langzamer dan Verstappen. Het leverde De Vries, die nog wacht op zijn eerste WK-punt van dit seizoen, de zestiende tijd op. Alleen Alexander Albon, Esteban Ocon, Logan Sargeant en Nico Hülkenberg slaagden er niet in een snellere tijd neer te zetten.

De sessie duurde langer dan normaal, omdat de eerste training eerder op de dag werd verstoord door een probleem met de veiligheidscamera's van de wedstrijdleiding. Daardoor konden de coureurs nauwelijks in actie komen en werd ervoor gekozen de tweede training met een half uur te verlengen.

Nog minder trainingstijd voor Hülkenberg en Ocon

Na de extreem korte eerste training kon ook in de tweede training niet de volledige trainingstijd worden benut. Dat kwam in het slot van de sessie door regenval en door twee rode vlaggen, die werden veroorzaakt door Hülkenberg en Ocon.

Hülkenberg viel met nog ongeveer een uur op de klok stil met een rokende Ferrari-motor. De Haas-coureur kon daarna het asfalt niet meer op. Niet veel later stond Ocon stil met technische mankementen. Ook voor hem zat de sessie er daardoor vroegtijdig op.

Hülkenberg en Ocon zullen hopen op een betere zaterdag. Om 18.30 uur begint dan de derde en laatste vrije training. De kwalificatie start 3,5 uur later: om 22.00 uur. De race begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd).