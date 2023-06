Eerste training GP Canada na vier minuten gestopt omdat camera's niet werken

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada is vrijdag verstoord door een probleem met de veiligheidscamera's van de wedstrijdleiding. De fans langs het circuit in Montréal kregen daarom nauwelijks actie te zien. De tweede vrije training wordt nu met een half uur verlengd.

Op dat moment was er al een rode vlag-situatie omdat Pierre Gasly met zijn Alpine was stilgevallen in de ronde uit de pits. Het was vervolgens wachten tot de sessie zou worden hervat, maar dat gebeurde niet. Het lukte niet om de camera's weer operationeel te krijgen.