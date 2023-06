Sainz blijft optimistisch over Ferrari: 'Maar er zijn fundamentele problemen'

Carlos Sainz legde de vinger in aanloop naar de Canadese Grand Prix nog maar eens op de zere plek: zijn Ferrari komt veel tekort in de races. De Spanjaard blijft desondanks optimistisch, in tegenstelling tot teamgenoot Charles Leclerc.

Sainz analyseerde de situatie na de voor Ferrari slecht verlopen Spaanse Grand Prix. "Er werd daar veel gepraat over de bandenslijtage, maar we hebben ook gewoon een fundamenteel probleem met ons racetempo. Dat is mijn analyse en die van het team. We komen daarin echt tekort."

"Dus we moeten een auto bouwen die vriendelijker is voor de banden en met consistentere aerodynamica. Dan kunnen we de hele race meer op de limiet rijden. Momenteel voelt het alsof we moeten inhouden."

Volgens Sainz worden er elke week nieuwe oplossingen gezocht bij Ferrari, met een andere aanpak van de banden, nieuwe onderdelen, nieuwe afstellingskeuzes. "We doen er alles aan, daar ligt het niet aan. En ik weet zeker dat we uiteindelijk de oplossing vinden."

"We zijn gefrustreerd maar ook gemotiveerd om het te veranderen", zegt hij. Ferrari merkte vorig seizoen al dat het een probleem had met het tempo in de races. "Toen pakten we nog wel poles, maar kwamen we in de races duidelijk tekort op Red Bull. Dat hebben we meegenomen en het wordt dit jaar uitvergroot omdat Red Bull nog sterker is."

2:13 Afspelen knop Verstappen kan Senna evenaren: zo gelijkwaardig zijn ze aan elkaar

Fabriek Ferrari werkt gemotiveerd door

Ferrari heeft in Barcelona wel een belangrijke stap gezet in het begrijpen van de auto, merkte Sainz. "Dat moeten we hier toepassen. Barcelona was wel de slechtste plek voor de update, want dat zou hoe dan ook onze slechtste baan van het jaar worden. Maar als je nieuwe onderdelen hebt, moet je ze brengen. Het gaf een nieuwe opening om op voort te borduren."

Sainz is veel aanwezig op de fabriek van Ferrari in het Italiaanse Maranello. "Dat doe ik ook om te zorgen dat het team gemotiveerd blijft. Ik zie goede dingen komen, de spirit is er. Je ziet het alleen nog niet op het circuit. "

WK-stand Formule 1 1. Max Verstappen (Red Bull): 170 punten

2. Sergio Pérez (Red Bull): 117 punten

3. Fernando Alonso (Aston Martin): 99 punten

4. Lewis Hamilton (Mercedes): 87 punten

5. George Russell (Mercedes): 65 punten

6. Carlos Sainz (Ferrari): 58 punten

7. Charles Leclerc (Ferrari): 42 punten

Leclerc sombert nog over rampweekend in Spanje

Leclerc is minder optimistisch dan zijn Spaanse teamgenoot. De Monegask is nog niet helemaal over zijn rampweekend in Spanje heen. Leclerc kwalificeerde zich in de onderste regionen en wist de punten na een start uit de pitsstraat niet te bereiken. "Het was een lastig weekend en ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom. Voor de race in Canada hebben we ook geen nieuwe onderdelen. Dus verwacht geen wonderen."

Volgens Leclerc is het hele team ontevreden over hoe het met de Ferrari gaat. "Dat is echt heel ver van onze verwachtingen aan het begin van het seizoen. Dat is duidelijk."

Charles Leclerc rekent niet op grote stappen vooruit. Foto: Getty Images

Circuit in Canada past beter bij de Ferrari

De huidige nummer zeven verwacht wel dat het Circuit Gilles Villeneuve beter bij de auto past. "We hebben ook veel geleerd in Spanje, dus ik weet zeker dat het hier beter zal gaan. Maar ik reken niet op een enorme stap vooruit."

Leclerc verwacht wel een sterk Aston Martin. "En Red Bull zal uiteraard ook snel zijn. We hebben alleen geen idee waar Mercedes staat ten opzichte van ons. We weten ook niet helemaal welke kant het weer opgaat."

Sainz bleek opnieuw de positivo binnen het coureursduo van de Scuderia. Hij wijst op de vele langzame bochten in het circuit in Montreal. "We waren op veel andere circuits juist goed in de langzame bochten. De auto heeft echt wel goede eigenschappen en dat is er een van. Dit circuit heeft ook veel van die bochten. Hopen maar dat het ons helpt. "