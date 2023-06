De Organisatie van de Grand Prix van Nederland ligt overhoop met de gemeente Zandvoort over de invoering van een vermakelijkheidsbelasting, de zogeheten 'funtax'. Dit is wat er speelt.

De gemeente Zandvoort heeft een voorstel klaarliggen om vermakelijkheidsbelasting in te voeren. Daardoor moeten grotere evenementen 3 euro per bezoeker aan de gemeente betalen.

De organisatie van de Grand Prix van Nederland moet dan zo'n 900.000 euro aan de gemeente overmaken, als de gemeenteraad met het voorstel akkoord gaat. In het laatste weekend van augustus worden er 105.000 bezoekers bij de Grand Prix van Nederland verwacht.

Op het circuit wordt met grote verontwaardiging gereageerd op het voorstel. De Grand Prix van Nederland wordt anders dan de meeste Formule 1-races volledig georganiseerd zonder subsidie. "Wij zijn het er niet mee eens", zei circuitdirecteur Robert van Overdijk donderdag. '" We komen juist veel geld brengen met dit evenement. Daar kan de gemeente nog jaren op teren",

Als het aan de gemeente Zandvoort ligt moet de organisatie van de Grand Prix van Nederland 900.000 euro vermakelijkheidsbelasting betalen. Foto: ANP

Volgens Van Overdijk heeft de Grand Prix van Nederland ervoor gezorgd dat de regio-Zandvoort de laatste jaren economisch hard is gegroeid. Uit onderzoek bleek dat vorig jaar de extra omzet voor de regio om en nabij de 25 miljoen euro bedroeg. Ook zou de Grand Prix van Nederland 147 extra banen hebben opgeleverd.

De gemeente benadrukt juist dat de Formule 1-race in Zandvoort ook een hoop geld kost. De toegangswegen naar de badplaats worden eind augustus, midden in het hoogseizoen, vier dagen lang afgesloten. "De vermakelijkheidsbelasting wordt nu weggezet als een 'funtax', alsof wij er een slaatje uit willen slaan. Maar de Formule 1 heeft de gemeente al miljoenen gekost. Het is nu tijd dat dit netjes wordt terugbetaald", zei Jerry Kramer, fractievoorzitter van Jong Zandvoort, de grootste partij in het dorp, vorig jaar al tegen De Telegraaf.

Mocht de gemeenteraad akkoord gaan met het voorstel, dan wordt de vermakelijkheidsbelasting waarschijnlijk doorberekend aan de bezoekers. In dat geval worden de tickets, die nu al voor de meeste tribunes honderden euro's kosten, nog een stukje duurder.

De organisatie van de Grand Prix van Nederland is nog met de gemeente in gesprek om tot een oplossing te komen. Van Overdijk heeft goede hoop dat de partijen een compromis bereiken. "We zijn op een prima manier met elkaar in gesprek. Het zou mooi zijn als we ergens op uitkomen waar we allebei wat aan hebben."

Het doorgaan van de Grand Prix van Nederland is door de eventuele invoering van de 'funtax' niet in gevaar. Mocht de vermakelijkheidsbelasting volledig worden ingevoerd, dan heeft het circuit dat gewoon te slikken. "Maar wij betalen liever niet, omdat de Formule 1 de gemeente ook veel extra geld heeft opgeleverd", aldus Van Overdijk.