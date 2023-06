GP Nederland weet niets van wisselsysteem met Spa: 'Komt niet bij ons vandaan'

De Formule 1-race in Zandvoort wordt volgens de organisatie van de Grand Prix van Nederland niet op korte termijn jaarlijks omgewisseld met de GP van België. Volgens sportief directeur Jan Lammers is een roulatiesysteem met de race op Spa-Francorchamps voorlopig niet aan de orde.

De Belgische krant Le Soir meldde begin deze maand dat Zandvoort en Spa-Francorchamps vanaf 2024 jaarlijks moeten rouleren. "Maar dat verhaal is zomaar in de atmosfeer gegooid", zegt Lammers vrijdag in gesprek met NU.nl "Wij hebben gewoon de edities van '23, '24 en '25 af te werken. Daar focussen we op."

Eind vorig jaar maakten de Formule 1 en Zandvoort bekend dat het contract met het circuit in de badplaats met twee jaar is verlengd. Daarmee verzekerde het circuit in Zandvoort zich ook in 2024 en 2025 van een plaats op de Formule 1-kalender.

"Wat er na 2025 gaat gebeuren is een zaak tussen FOM (Formula One Management, red.) en ons", zegt Lammers. "Het is leuk voor degene die dat bedacht heeft, maar het is zeker niet iets wat bij ons vandaan komt."

In 2021 keerde de Nederlandse Grand Prix na 36 jaar terug op de kalender. Zowel in 2021 als vorig jaar was Max Verstappen er namens Red Bull Racing de beste. Dit jaar wordt de Grand Prix van Nederland op zondag 27 augustus gehouden.

Sportief directeur Jan Lammers (links) en circuitdirecteur Robert van Overdijk. Foto: ANP

GP Nederland 'geen vanzelfsprekendheid' na 2025

Het is nog onduidelijk of Nederland ook na 2025 een Grand Prix heeft. Volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk zijn daar nog geen gesprekken over gevoerd. "Dat komt doordat FOM er zelf ook nog niet over uit is", vertelt Van Overdijk, die het niet als vanzelfsprekend beschouwt dat Zandvoort ook na 2025 nog op de kalender staat.

"Eerst moet duidelijk zijn hoeveel Europese races na 2025 op de kalender blijven en of er wellicht een roulatiesysteem komt, waarvan het gevolg kan zijn dat Zandvoort niet ieder jaar op de kalender staat. In theorie kan FOM ook nog zeggen dat ze het na 2025 wel gezien hebben met Zandvoort."

Pas als al dat bekend is, wil Van Overdijk gaan nadenken over de plannen van Zandvoort op de lange termijn. "Dus vandaar dat ik het niet als een vanzelfsprekendheid beschouw dat na 2025 de Formule 1 nog steeds hier te zien is."