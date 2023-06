Pérez prijst grote kracht Verstappen: 'Hij levert altijd als het moet'

Met 51 races ervaring als teamgenoot van Max Verstappen weet Sergio Pérez wat de belangrijkste kwaliteit is van de Nederlander: consistentie. Dat is een belangrijke eigenschap waar de Mexicaan zelf nog wat van kan leren.

"Max levert altijd als het er om gaat, in de kwalificatie bijvoorbeeld. En hij heeft het hele jaar nog geen slecht weekend gehad", analyseerde Pérez donderdag in Canada zijn acht jaar jongere teamgenoot.

"En dat heb ik ook nodig", voegde de 33-jarige coureur met veel gevoel voor understatement toe. De afgelopen twee weekenden hielp Pérez zijn kansen op een goed resultaat al in de kwalificatie om zeep met fouten.

"Dat kan ik me dus echt niet meer veroorloven. Ik moet daar echt vanaf en consistent worden. Want daar is Max echt heel erg goed in", prees Pérez zijn teamgenoot.

Opnieuw opzoek naar de resetknop

Voor de race in Montreal wil Pérez op de resetknop drukken, iets wat hij voor zijn fout in Barcelona ook al wilde doen. Daar ging de Red Bull-coureur op een cruciaal moment echter de grindbak in.

"Die crash in de kwalificatie in Monaco was natuurlijk mijn fout, echt een hele domme. Maar in Barcelona was het heel lastig in halfnatte omstandigheden. Daar betaalde ik zondag de prijs voor. Ik hoop dat ik in Canada weer terug kan komen naar mijn vorm van eerder in het seizoen."

Volgens Pérez had zijn fout in de kwalificatie in Spanje een ongebruikelijke oorzaak. "Het was voor het eerst dat ik echt worstelde met de auto. Dat ging het hele weekend door. In Monaco had ik juist de snelheid voor een heel goed weekend."

2:13 Afspelen knop Verstappen kan Senna evenaren: zo gelijkwaardig zijn ze aan elkaar

Pérez voelt ondanks achterstand op Verstappen druk om te presteren

Teambaas Christian Horner stelde na de race in Spanje dat Pérez minder druk zou voelen om dat een titelstrijd met Verstappen ver uit zicht is. De Mexicaan is het niet eens met zijn teambaas.

"Dat zie ik anders. Je moet altijd het maximale presteren en leveren. We hebben een geweldige auto en daar moet je heel veel podiumplekken mee pakken en winnen. Dat moet vanaf nu tot het einde van het jaar gaan gebeuren. We zien de competitie ook steeds dichterbij komen."