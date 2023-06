Hamilton voelt geen druk na 30 races zonder zege: 'Gat dichten is ook winnen'

Sinds de Grand Prix van Spanje is het dertig races geleden dat Lewis Hamilton voor het laatst een Grand Prix won. De Brit voelt geen extra druk om dat patroon te doorbreken. Elke stap dichterbij het dominante Red Bull voelt voor de zevenvoudig wereldkampioen al als winnen.

"Ik voel geen gewicht op mijn schouders", stelde Hamilton donderdag tijdens de voorbereiding op de Grand Prix van Canada. "We zijn door een moeilijke fase gegaan, en dan voelen de laatste paar races waarin het beter ging al als winnen. Het gaat om het perspectief."

Mercedes kijkt nog tegen een flinke achterstand aan op het dominante Red Bull van Max Verstappen. "Het gaat dan wel niet om eerste plaatsen, maar we hebben wel op andere manieren gewonnen. Kijk naar de stappen die we hebben gezet, bijvoorbeeld in de laatste race. Twee auto's op het podium is momenteel een zege voor ons."

Volgens Hamilton heeft Mercedes weer een soort 'poolster' waarop het kan navigeren in de lastige ontwikkelingstrijd met Red Bull. "We weten waar we heen moeten met de auto. We weten niet helemaal hoe we daar moeten komen, maar samen kunnen we er komen als we gefocust blijven."

Recordhouder Hamilton (103 zeges) ziet Verstappen met grote stappen naderen. Foto: Getty Images

'Beste ontwikkelingstempo van allemaal'

De Brit roemt het technische team van Mercedes. "Dat kan de auto geweldig ontwikkelen, volgens mij in het beste tempo van allemaal. Dus we moeten gewoon van die achterstand op Red Bull blijven afsnoepen."

Hoewel Verstappens Red Bull normaal gesproken sneller is, moet Hamilton puur op basis van het verleden tot de favorieten worden gerekend. Hij won de race op het Circuit Gilles Villeneuve al zeven keer. De Engelsman heeft een duidelijke verklaring voor zijn goede cijfers.

"Dit circuit draait heel erg om het remmen en dat is al vanaf jongs af aan mijn sterke punt. Sowieso is dit circuit een beetje als een kartbaantje waar je de auto echt over de kerbstones moet smijten", glimlachte Hamilton. "Dat past altijd goed bij, en ik denk dat de resultaten dat wel onderschrijven."

De Mercedes-coureur moest wel toegeven dat hij nog niet weet of zijn auto ook goed bij het circuit past. "Ik hoop het, maar we hebben eigenlijk geen idee. Er wordt sowieso regen voorspeld dit weekend, dus dat kan alles weer doen veranderen. Dan zien we het wel, ik hoef de regendans niet meer te doen in ieder geval."

2:13 Afspelen knop Verstappen kan Senna evenaren: zo gelijkwaardig zijn ze aan elkaar

Kleine vooruitgang richting nieuw Mercedes-contract

Hamilton hield zich op de vlakte over zijn aanstaande contractverlenging. Zijn huidige verbintenis loopt na dit seizoen af. "Er is wel wat vooruitgang geboekt, maar er valt verder niet zo veel over te zeggen. Het moet gewoon rondkomen, als het niet deze week is dan wel deze maand. Zolang het maar voor elkaar komt, boeit het me eigenlijk ook niet echt."

De 38-jarige Hamilton hoopt vooral dat hij in zijn nieuwe contractduur het record van 103 overwinningen verder kan aanscherpen. De Engelsman staat als sinds eind 2021 droog en ziet Verstappen de ene na de andere zege binnenslepen. De Nederlandse WK-leider kan dit weekend met 41 zeges op gelijke hoogte komen met Ayrton Senna.

Hamilton ziet het wel gebeuren dat Verstappen ook zijn totale record nog overneemt. "Hij heeft nog een lange loopbaan te gaan, dus dat kan zeker. Uiteindelijk zijn records er om verbroken te worden en Max heeft een geweldig team om zich heen."

Toch hoopt Hamilton het zijn oude rivaal zo moeilijk mogelijk te maken. "We moeten dus harder werken en mijn record nog wat uitbreiden. Ik hoop dat we in mijn laatste jaren nog wat mooie gevechten kunnen hebben."