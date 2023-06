Verstappen ziet kans om Senna te evenaren als 'geweldige prestatie'

Max Verstappen is trots dat hij zondag voor het eerste de kans krijgt om Ayrton Senna te evenaren qua aantal overwinningen. De Nederlander vindt het desondanks moeilijk om zijn prestaties te vergelijken met die van de legendarische Braziliaan.

De in 1994 bij een tragisch ongeluk omgekomen Senna won 41 keer in de koningsklasse. Verstappen kwam inmiddels veertig keer als winnaar over de streep. Met een zege in Grand Prix van Canada komende zondag komt de regerend wereldkampioen op gelijke hoogte.

"Ik kijk eigenlijk nooit echt naar de cijfers", zei Verstappen donderdag in de paddock in Montreal. "Maar als klein kind had ik natuurlijk niet durven dromen dat ik in zo'n lijst zou komen. Dus voor mij is het zeker een geweldige prestatie."

Toch is Verstappen ook een realist. Hij vindt de Formule 1 in de jaren '80 en '90 lastig te vergelijken met vandaag de dag. Niet alleen qua rijden, maar ook cijfermatig.

"Mensen hebben verschillende loopbanen, de ene coureur komt sneller in een winnende auto dan de ander. En we hebben tegenwoordig veel meer races per seizoen. Daarom is het ook lastig om cijfers te vergelijken."

'Heel lastig om Hamilton nog in te halen'

Verstappen heeft de toppositie van de lijst met overwinningen nog lang niet in zicht. Lewis Hamilton voert die aan met 103 zeges. "Dat wordt heel lastig om nog te verslaan. Dan moet je heel lang in de juiste auto zitten en ik weet niet of dat gaat lukken. Ik heb er ook nooit echt naar gekeken. Ik geniet gewoon van het moment."

De Nederlander vindt het wel leuk om oude onboardbeelden van Senna en andere coureurs terug te kijken. "Je kijkt dan naar hoe ze reden. Het was heel anders toen, ze hadden bijvoorbeeld nog een koppelingspedaal. Verder is het heel lastig te vergelijken met nu."