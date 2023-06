Vooruitblik F1: 'Pérez zit als teamgenoot van Verstappen in lastige positie'

De Formule 1-rijders komen dit weekend in actie in Montreal, waar de Grand Prix van Canada op het programma staat. Coureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de achtste race van het seizoen.

Verstappen kan dit weekend zijn 41e Grand Prix-zege boeken en daarmee Ayrton Senna evenaren. In hoeverre zie jij gelijkenissen tussen deze twee coureurs?

"De manier van aanvallend rijden en vooral het gevoel dat beiden met de auto hebben. Veel Formule 1-liefhebbers zullen ongetwijfeld de onboardbeelden hebben gezien van Senna in Monaco en op Suzuka. Als je daar goed naar kijkt, zie je het natuurlijke gevoel dat hij met de auto heeft. Hij weet constant te balanceren op de limiet van de grip die beschikbaar is. Ook qua lijnen, waar de baan de meeste grip heeft in combinatie met de karakteristiek van de auto. Dat is iets wat je bij Verstappen ook terugziet."

"Dat is ook de reden waarom veel mensen al in het begin een vergelijking maakten tussen Verstappen en Senna. Iedereen kan zich nog wel de beroemde regenrace van Verstappen in Brazilië herinneren, waar hij als enige coureur totaal andere lijnen reed. Dat heeft vooral met talent te maken en is een mooie gelijkenis met de kwaliteiten die Senna ook had."

Tijdschema GP Canada Vrijdag 19.30-20.30 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 23.00-0.00 uur: Tweede vrije training

Tweede vrije training Zaterdag 18.30-19.30 uur: Derde vrije training

Derde vrije training Zaterdag 22.00-23.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zondag 20.00 uur: Race

Wat maakt Circuit Gilles Villeneuve uitdagend voor de coureurs?

"Het circuit heeft een mix van veel verschillende bochten. Einde sector 1 tussen de muren door is echt waanzinnig gaaf om doorheen te rijden. Er zitten blinde bochten in en de chicanes zijn door de hoge kerbstones ook uitdagend. Je moet die kerbstones met precies de juiste hoek raken, want anders springt je auto ervan af. De laatste chicane is daarom ook uitdagend om goed te nemen. Het is typisch zo'n bochtencombinatie waar je altijd het gevoel hebt dat je er te langzaam doorheen gaat, totdat je ineens een 'oeps-moment' hebt en crasht."

"Die chicane kan zelfs in het hoofd van een coureur gaan zitten. Stel, je hebt een heel goede ronde gereden en komt aan op het voorlaatste rechte stuk. Dan heb je heel lang de tijd om te bedenken of je wel of niet net wat later gaat remmen dan je in de voorgaande ronde hebt gedaan. Het moment van insturen is daarna cruciaal. Je wil de auto zoveel mogelijk geroteerd krijgen om de kerbstones met een zo min mogelijke stuurhoek te raken. Dat bepaalt ook het moment waarop je de rem loslaat en snelheid meeneemt. De eerste kerbstone is in dit geval scherprechter: auto's die bij het uitkomen de zogeheten 'Wall of Champions' raken, zijn vaak in de problemen gekomen omdat ze de eerste kerb niet goed hebben genomen."

Het lijkt een behoorlijk nat weekend te worden in Montreal. In hoeverre gaat dat van invloed zijn op het weekend?

"Als het inderdaad gaat regenen, brengt dat natuurlijk behoorlijk wat onvoorspelbaarheid naar de race. Dankzij de regen werd zelfs Monaco nog even spannend. We hebben in het verleden al vaker gezien dat races in Montreal werden beïnvloed door buien. Daardoor worden de races ook vaak lang."

"Het is natuurlijk ook geen permanent circuit waardoor de afwatering niet ideaal is. Er zullen daardoor al snel plassen water op het circuit ontstaan. Een natte baan is eigenlijk niet echt een probleem, maar die plassen maken het erg lastig voor een coureur. De baan loopt door een park met veel gras eromheen. Gras remt totaal niet af en zeker niet als het nat is. Met de muren dicht langs de baan wordt een foutje ook nog eens snel afgestraft. Dat alles maakt het tegelijk een gaaf circuit waarbij je door het nemen van risico veel tijd kan pakken. Laat wat dat betreft die regen maar komen."

De kwalificatie van de Grand Prix van Canada werd vorig jaar in natte omstandigheden verreden. Foto: Getty Images

Inmiddels is de achterstand van Sergio Pérez op WK-leider Verstappen al opgelopen tot 53 punten. Moet de Mexicaan zich niet een beetje schamen dat het gat in deze fase van het seizoen al zo groot is?

"Als coureur zit je in een heel lastige positie wanneer je de teamgenoot van Max Verstappen bent. Je rijdt weliswaar in de beste auto van het veld, maar zit ook naast iemand waarvan je weet dat diegene altijd het beste uit de auto en uit zichzelf haalt."

"Als we kritisch kijken, kun je zeggen dat Pérez gewoon te weinig punten sprokkelt voor Red Bull. Ze gaan natuurlijk wel riant aan de leiding van het constructeurskampioenschap, maar het verschil tussen Verstappen en Pérez is groter dan het verschil tussen Pérez en nummer vijf George Russell. Dat is voor hem wel iets om zich zorgen over te maken en hij zal erop gebrand zijn om de mindere reeks te keren."

Tot slot, ervan uitgaande dat Verstappen zondag weer gaat winnen, wie verwacht je dat er als tweede eindigt?