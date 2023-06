Tijdschema GP Canada: zo laat komen Verstappen en De Vries in actie

Na een maand in Europa gaat het Formule 1-circus weer de Atlantische Oceaan over voor de Grand Prix van Canada. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries in actie komen in Montreal. De Nederlandse tijden zijn weergegeven.

Tijdschema GP Canada Vrijdag 19.30-20.30 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 23.00-0.00 uur: Tweede vrije training

Tweede vrije training Zaterdag 18.30-19.30 uur: Derde vrije training

Derde vrije training Zaterdag 22.00-23.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zondag 20.00 uur: Race

In Canada staat de 8e van de in totaal 22 races op het programma. Verstappen bewaart goede herinneringen aan het Circuit Gilles Villeneuve. Vorig jaar kwam hij daar na een boeiend duel met Carlos Sainz als eerste over de finish.

Verstappen werd door zijn zege in Barcelona (4 juni) de jongste coureur met veertig Grand Prix-overwinningen. De 25-jarige Nederlander gaat nu met 170 punten comfortabel aan de leiding in de WK-stand. Zijn eerste concurrent is zijn teamgenoot Sergio Pérez met 117 punten.