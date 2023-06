Sauber haalt bij McLaren ontslagen technisch directeur Key binnen

Sauber heeft zich woensdag verzekerd van de komst van technisch directeur James Key. Het Formule 1-team, dat nu nog door het leven gaat als Alfa Romeo, voorziet een belangrijke rol voor de Brit die 2,5 maanden geleden werd ontslagen bij McLaren.

Key was eind maart het slachtoffer van een reorganisatie bij McLaren, dat dit seizoen teleurstellend begon. De conclusie luidde dat tijdens de ontwikkeling van de auto een verkeerde weg was ingeslagen.

Sauber heeft er vertrouwen in dat Key, die op 1 september begint, het team bij de hand neemt. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in de Formule 1. Eerder werkte hij al bij de Zwitserse renstal, die nu nog wordt gesponsord door Alfa Romeo.

Sauber is inmiddels deels in handen van Audi en staat vanaf 2026 als fabrieksteam van het Duitse merk op de grid. De aanstelling van Key is in dat licht een belangrijke stap. Alfa Romeo neemt na dit seizoen afscheid als titelsponsor en is op zoek naar een andere partner.