Terugblik: 'Grote vraag is hoeveel sneller Verstappen nog kan'

Coureur Ho-Pin Tung vraagt zich af hoeveel snelheid Max Verstappen nog achter de hand heeft na zijn dominante optreden bij de Grand Prix van Spanje. Een terugblik op de race en de kwalificatie in Barcelona.

Verstappen was zeer dominant op een baan die bekendstaat als een belangrijk meetpunt in het seizoen. Wordt de concurrentie daar moedeloos van?

"Er vielen een paar dingen op. Ten eerste dat het hele veld op softs begon en de Red Bulls op mediums. En dan zie je toch dat Verstappen, ook al start hij op een hardere band, in de openingsronde gelijk een gat van een seconde op Carlos Sainz kan trekken."

"Na twee ronden was het bijna twee seconden. Daarna nam hij gas terug. Hij hoeft dan niet meer te pushen, want de concurrentie is buiten DRS-bereik en kan beginnen met controleren. Dan is het verschil tussen de verschillende type banden in Barcelona relatief groot. Daarom begon iedereen ook op softs. Om aan het begin van de race, als het veld nog dicht bij elkaar zit, niet kwetsbaar te zijn."

"Ik denk dat concurrenten daar wel moedeloos van kunnen worden. Ook omdat ze niet kunnen inschatten wat Verstappen nou daadwerkelijk kan. Hij hoefde deze race wederom niet voluit te gaan. Desondanks, als je naar het raceverloop keek en het gat dat de rest op Verstappen had, kwam de concurrentie op geen moment dichterbij en werd over de gehele raceafstand tijd verloren. Alleen Pérez kon in het middengedeelte enigszins hetzelfde tempo rijden toen beiden op de harde compound banden reden. Verstappen klaagde dat hij daarop geen grip had. Maar na de tweede stop zakte ook Perez aan het einde weer weg."

Hoeveel heeft Verstappen nog over, denk je?

"Dat is het grote vraagteken. Je ziet dat aan het einde van de race: Verstappen vraagt wat de snelste ronde is en hij perst het er zo even uit."

"Zijn strakke rondetijden in de race geven wel aan hoever hij onder zijn eigen limiet rijdt. Hij kan zijn rondetijden heel nauwkeurig managen. Verstappen ziet op zijn stuur of hij eronder of erboven zit en daar kun je als coureur een beetje op rijden. Als je ziet dat je in de ene bocht wat achterligt, geef je wat gas bij. Als je er iets onder zit, hou je wat in. Het is niet zo dat je ronde in ronde uit alle bochten hetzelfde neemt, maar zo kom je toch op dezelfde tijd uit."

Wel vreemd dat Verstappen, terwijl hij niet onder druk stond, toch over de baanlimiet ging. Of is dat te verklaren?

"Het is logisch dat hij af en toe over de baanlimiet ging. Slijtage is in Barcelona zo'n belangrijke factor, dus je wilt je bochten zo ruim mogelijk nemen en met zo groot mogelijke radius rijden om de sliphoek van de band en daarmee ook de slijtage te beperken."

Dus het komt niet doordat hij onbedreigd aan de leiding rijdt en zijn focus verliest?



"Nee, dat valt wel mee. Het is ook niet makkelijk om zo te rijden. Je valt niet in slaap. Je ziet ook vaak dat coureurs bij het uitkomen van een bocht even kort op hun stuur kijken. Dat is puur gericht op die deltatijd, de referentie. De concentratie is doorgaans niet echt een probleem. Maar in het geval van Verstappen bevestigt het wel dat hij heel veel over heeft. Op alle fronten, dus niet alleen qua auto, maar ook zijn mentale capaciteit."

Is het voor een coureur niet saai om zo zonder enige strijd naar de zege te rijden?

"Saai weet ik niet, een overwinning is een overwinning. Het is natuurlijk leuk om een gave race te hebben waarin je met anderen knokt, maar als je het op deze manier kunt doen, is het ook mooi. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst heb gezien dat hij zo dominant is. Daar haal je natuurlijk ook wel een bepaalde voldoening uit. Het feit dat Verstappen in de kwalificatie een ronde reed die bijna een halve seconde sneller was dan hij al was, en die gewoon afbrak omdat het niet meer nodig was, is natuurlijk ook bizar."

Mercedes had weinig in te brengen tegen Verstappen, maar was wel het tweede team in Barcelona. Is dat te verklaren?

"Barcelona was zoals verwacht vooral heel hard op de linkervoorband, al had ik het nog erger verwacht. Het sterke punt van Mercedes is ook gelijk hun zwakte. Sinds deze generatie auto's er is, zijn ze over één ronde niet zo sterk, omdat ze niet genoeg energie in de band krijgen om die te laten pieken voor een kwalificatieronde. Maar dat betaalt zich vaak wel uit op de zondag. Ze komen dan wel naar voren, maar dat kost natuurlijk tijd en dan kun je niet echt meer druk zetten. Zeker niet ten opzichte van een Red Bull die in handen van Verstappen beide kan, zowel over één ronde als over een raceafstand."

"Dus het was een optelsom dat Mercedes sterk zou zijn in Barcelona, waar bandenslijtage zo'n belangrijke factor is. Maar alles bij elkaar hebben ze met de update die lijkt te werken, wel een stap in de goede richting gezet."

Sergio Pérez had voor de tweede week op rij een rampweekend door een fout in de kwalificatie. Moeten we ons zorgen maken over zijn vorm?

"Je ziet hoe snel zo'n weekend ontspoord kan raken. Ik denk wel dat de vierde plaats voor Pérez het hoogst haalbare was. Al had ik aan het einde van de race wel verwacht dat hij sneller bij Russell zou komen."

"Het lijkt soms alsof hij zich niet comfortabel voelt in de auto, alsof de balans niet is zoals hij wil. Op de ene compound band lijkt het ook relatief beter te gaan dan op de andere. Je ziet dat ze best wel veel voorvleugelveranderingen doen tijdens de race. Verstappen is ondertussen zo sterk, en daar ga je dan als teamgenoot naar kijken. Als die een dergelijke snelheid laat zien, is het logisch dat je die dan gaat volgen qua afstelling. Maar daarmee kom je misschien ergens uit waarmee je zelf niet lekker kunt rijden. Dan kom je in een lastige positie."