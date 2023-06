Horner koestert successen Verstappen: 'Zullen ook weer slechte dagen komen'

Red Bull-teambaas Christian Horner geniet volop van het machtsvertoon van Max Verstappen dit Formule 1-seizoen. De WK-leider boekte zondag in Barcelona zijn vijfde Grand Prix-zege van het seizoen en de veertigste in totaal.

"Je moet genieten van de goede dagen en vandaag was het een goede dag", zei Horner na de derde Grand Prix-zege van Verstappen op rij tegen Viaplay. "We hebben er de laatste tijd veel gehad. Je moet ze onthouden op de slechte dagen, die in de toekomst ongetwijfeld weer zullen komen."

Verstappen was in Barcelona opnieuw oppermachtig, maar voor Horner was de zege geen vanzelfsprekendheid. De Limburger klaagde - net als de andere coureurs - meermaals over zijn banden. "Dat had hem behoorlijk parten kunnen spelen", zei Horner.

"Maar hij ging er prachtig mee om. De start was cruciaal. Hij was de enige op de mediumband en hij reed hard maar eerlijk in de eerste bocht", vervolgde Horner trots. "Daarna bouwde hij een ruime voorsprong op en reed hij de race foutloos uit."

Met de veertigste Grand Prix-zege kwam Verstappen in Barcelona in een schaars rijtje terecht. Alleen Sebastian Vettel (53 zeges), Lewis Hamilton (103 zeges), Michael Schumacher (91 zeges), Alain Prost (51 zeges) en Ayrton Senna (41 zeges) gingen hem voor.